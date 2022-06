La Notte Rosa a Rimini non è solo divertimento ma anche cultura

Dal 1 al 3 luglio torna La Notte Rosa, l’evento clou della Romagna e la cultura sarà protagonista nei tanti appuntamenti che animano il fine settimana più atteso dell’estate. A Rimini la Notte Rosa si anticipa con L’insoliTourimini nelle giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 giugno. “Visite Guidate Teatralizzate” nel centro storico della città che rappresentano un’occasione per scoprire in modo divertente e originale una Rimini “inusuale”, passando attraverso i quartieri meno conosciuti, ascoltando curiosità e aneddoti, mentre coinvolgenti “incursioni teatrali” durante il percorso coinvolgono i partecipanti. (Prenotazione obbligatoria: 3491074979).



A conclusione del settimo centenario dantesco di Rimini e dei territori malatestiani, vi saranno diverse iniziative dedicate a “Buon compleanno Francesca da Rimini”. Il 1° luglio 1795, tra l’altro è la data in cui appare a Firenze la prima opera letteraria stampata a lei dedicata, nella quale viene chiamata per la prima volta Francesca da Rimini e non da Polenta. Una data che segna l’incipit del suo mito di eroina che ha attraversato il romanticismo internazionale grazie a più di 2000 artisti e a migliaia di opere in una ogni forma espressiva. Il 1° e il 2 luglio al Museo della Città di Rimini si terrà “Cinque continenti per il V Canto. Francesca da Rimini, un mito senza confini”, un convegno internazionale di studi con 12 accademici dall’Africa, America, Asia, Europa e Oceania. Alla Corte di Palazzo Gambalunga, venerdì 1° luglio alle 21.30, “Melodie d’amore nella città di Francesca”. E, infine la mostra “la Commedia immaginata” fino al 3 luglio che contiene Divine commedie stampate tra il XV e il XXI secolo e 100 tavole dantesche del 1850 di Franz Adolf Sturler. Durante la Notte Rosa, in occasione della 73^ edizione della Sagra Musicale Malatestiana, anche Rimini rende omaggio a Franco Battiato con la speciale produzione originale della sua Messa arcaica e Canzoni mistiche, interpretate da tre solisti che hanno lavorato a fianco del cantautore siciliano, come Simone Cristicchi, Juri Camisasca e Alice, che insieme al mezzosoprano Cristina Baggio affiancheranno l’Orchestra Bruno Maderna e il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”. L’appuntamento è domenica 3 luglio alle ore 21.30 al Teatro Galli di Rimini. Biglietteria al Teatro Galli aperta con i seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 14.00, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it