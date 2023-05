"La Notte delle Streghe" accende l'estate di San Giovanni in Marignano

Nelle notti di San Giovanni in Marignano, dal 21 al 25 giugno, in occasione del solstizio d’estate, torna La Notte delle Streghe. Cinque giornate all'insegna di magie e misteri che animeranno il centro cittadino tra spettacoli di compagnie italiane e internazionali, animazioni, stand gastronomici, animatori e mangiafuoco.

Passeggiando per i vicoli del borgo "stregato" durante le serate della manifestazione, si potrà assaporare l’alchimia del mercatino magico, con i suoi prodotti artigianali, le essenze, i gusti, i manufatti e gli unguenti a base di erbe, e contemporaneamente degustare le proposte enogastronomiche di ristoranti ed associazioni locali.

L'edizione 2023 sarà interamente dedicata alle stelle, alle costellazioni e alle meccaniche celesti. In occasione del bicentenario dalla nascita di Padre Alessandro Serpieri, educatore, filosofo, scienziato ed astronomo, nato a San Giovanni in Marignano il 31 ottobre 1823, l'Amministrazione, in quanto parte del Comitato Nazionale per le Celebrazioni, intende intitolare alcuni dei suoi principali eventi alla memoria del grande studioso.

Si è deciso dunque di dedicare "La Notte delle Streghe" alla scienza astronomica, ai pianeti e alle stelle. L'origine della parola desiderio è tra le più affascinati dell'etimologia italiana (dal latino de - sidera, ovvero "senza le stelle"). Desiderare significa, quindi, "avvertire la mancanza delle stelle", dei buoni presagi, dei buoni auspici e per estensione è il sentimento della mancanza di qualcosa di necessario alla nostra vita fisica o spirituale.

Fin dalle origini l'essere umano ha cercato risposte nel cielo, nel regolarissimo percorso delle stelle fisse, nell'influsso dei pianeti, considerati responsabili della mutevolezza della sorte. Da sempre l'uomo indaga la volta celeste per comprendere meglio il funzionamento del mondo, le sue particolarità e gli strani fenomeni. Si può per questo immaginare che l’astronomia sia stata tra le più antiche delle scienze.

Da sempre la notte è anche il momento delle streghe, che agiscono avvolte e coccolate dall'oscurità, preparano i loro intrugli medicamentosi e predicono il futuro, in grado di comprendere cambiamenti e accadimenti inspiegabili e magari di influenzare con gli astri il corso degli eventi.

Quest’anno l’evento cercherà dunque di raccontare le streghe in una nuova veste: il loro legame con il cielo ed il tentativo di dare ordine e spiegare il mondo ed i fenomeni naturali.