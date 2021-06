Le Notti Bianche del Cinema aprono con il cult "Fantozzi" restaurato

Sarà il film cult restaurato Fantozzi ad aprire venerdì 2 luglio alle 21.30 la programmazione di Arena Lido (darsena di Rimini), in occasione delle “Notti bianche del Cinema”. Una serata a ingresso gratuito (prenotazione su https://www.liveticket.it/arenalidopromo ) dedicata a una pellicola iconica, il primo capitolo della saga del popolare ragioniere creato da Paolo Villaggio e diretto da Luciano Salce.

Si tratta del restauro della prima pellicola della filmografia fantozziana uscita nelle sale italiane il 27 marzo 1975, realizzato dalla Cineteca di Bologna, in collaborazione con Rti-Mediaset e Infinity+, nel laboratorio L'Immagine Ritrovata, con il sostegno di MiC e la consulenza di Daniele Ciprì. Il pubblico e gli appassionati apprezzeranno di nuovo la pellicola nata dal libro best seller scritto nel 1971 da Villaggio. Nel 2008 Fantozzi è stato selezionato tra i 100 film italiani da salvare; per la sua interpretazione nel film, Anna Mazzamauro fu candidata come migliore attrice non protagonista ai Nastri d'argento 1976.



La programmazione cinematografica di Arena Lido proseguirà nei giorni successivi, sempre alle 21.30: domenica 4 luglio "Disco Ruin", a ingresso gratuito (regia di Lisa Bosi, Francesca Zerbetto, durata 60 min, anno 2020); lunedì 5 luglio "The father" (di Florian Zeller, 97 min, 2020); mercoledì 7 luglio "Estate '85" (di François Ozon, 94 min, 2020); giovedì 8 luglio il film d’animazione "100% Lupo" (di Alex Stadermann, 85 min, 2020); venerdì 9 luglio "Cosa sarà" (di Francesco Bruni, 101 min, 2020); sabato 10 luglio "Volevo Nascondermi" (di Giorgio Diritti, 120 min, 2020); domenica 11 luglio "Il cattivo poeta" (di Gianluca Jodice, 106 min, 2021) - in alternativa l'eventuale finale degli Europei di Calcio.Inizio proiezioni ore 21.30, apertura biglietteria Arena Lido alle 20 (intero 7 euro, ridotto 6 euro, 5 kids, riduzioni disponibili negli esercizi convenzionati, prevendita su Liveticket e Ticketone). Info e programma www.arenalido.it