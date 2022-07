Torna "Le Notti della Luna", due notti uniche di pura magia, benessere e stupore

A Santarcangelo torna l’appuntamento dedicato alla magia, all’esoterismo e, da quest’anno, al benessere: “Le Notti della Luna“.

L’appuntamento targato Città Viva (l’associazione commercianti di Santarcangelo) riempierà di magia, stupore e antiche musiche ancestrali il centro della città Clementina nelle serate di venerdì 22 e sabato 23 luglio. Dalle 21.00 nelle vie del centro saranno sette le cartomanti che, gratuitamente, faranno consulti agli ospiti, dalla cartomanzia ai tarocchi, dalle rune alla scrittura canalizzata tutti gli strumenti di divinazione saranno a completa disposizione dei partecipanti.

A intrattenere i visitatori di Santarcangelo ci penseranno i suoni senza tempo delle melodie celtiche e tibetane che aleggeranno soavi e potenti nel borgo di Santarcangelo. Inoltre artisti di strada copriranno gli angoli del paese con spettacoli di magia, giocoleria, fachirismo, fuoco e danze orientali.

L’edizione di quest’anno, la terza, avrà due importante aggiunte: ogni sera, alle 21:30, presso il Parco Clementino ci sarà una sessione gratuita di Yoga per tutti quanti e, inoltre, cinque professionisti del benessere presteranno, gratuitamente, la loro opera per trattamenti agli ospiti presenti: dal massaggio Ayurveda alla riflessologia facciale al massaggio olistico.

Per ultimo, ma non meno importante, uno sguardo rivolto ai bambini: in via Matteotti, saranno allestiti i “Giochi della Scuola di Magia di Santarcangelum” dove i bambini, che saranno suddivisi in quattro “case” (i bambini potranno ricevere la loro letterina/invito registrandosi sul sito https://cittavivasantarcangelo.it/magia/), potranno divertirsi e sfidare amici in un’atmosfera magica e familiare che richiama la più nota Scuola di Magia e Stregoneria che tutti conosciamo.

Sotto la luna calante e le stelle Santarcangelo vivrà due notti uniche di pura magia, benessere e stupore.