"Le Notti della Luna" regalano un'atmosfera magica e incantata tra le vie della città

Si è conclusa sabato, 29 luglio, con un record di presenze, la quarta edizione de "Le Notti della Luna" la festa clementina dedicata all'esoterismo, la magia e il benessere. L'evento organizzato da Città Viva (l'associazione commercianti di Santarcangelo), con questa edizione di indiscusso successo, regala alla Città un altro evento di richiamo, l'ennesimo, della già ricca estate clementina: dopo SantaPiada, a giugno, e aspettando l'arrivo di Calici Santarcangelo e SantarcanGelato, in agosto, "Le Notti della Luna" segna il tutto esaurito anche nelle due serate di luglio.

Questo evento ha regalato a Santarcangelo, venerdì 28 e sabato 29 luglio, due serate con atmosfera magica e, al tempo stesso, rilassata che ha conquistato anche tanti turisti e tanti abitanti dei paesi vicini. Ottimo riscontro per ogni singola sfaccettatura delle due serate: dai bravissimi artisti di strada, maghi, danzatrici col fuoco, alle melodie coinvolgenti e rilassanti della arpe e della campane di cristallo; dalla scuola di magia a tema Harry Potter, che è arrivata a ospitare oltre 500 fra grandi e piccoli, alle cartomanti che incessantemente hanno dispensato consulti fino a notte fonda; dai food truck sempre colmi di persone al mercatino in Piazza Ganganelli con tantissime colorate e varie bancarelle; dalle spettacolari acrobate all'area benessere con i professionisti dei massaggi.

Un successo completo, sia di presenze sia di gradimento che ha visto registrare l'entusiasmo dei tanti visitatori, sia grandi che piccoli, e la soddisfazione dei vari operatori coinvolti. "Con questa edizione - confermano gli organizzatori - "Le Notti della Luna" assumono una posizione di grandissimo rilievo all'interno della programmazione estiva santarcangiolese. L'atmosfera magica e incantata, già innata per la nostra città, viene esaltata in questi giorni di festa, inoltre, i tanti ottimi riscontri e le tante richieste, già per il prossimo anno, che abbiamo ricevuto ci spingono a credere fortemente in questa festa e farla diventare, sempre di più, un evento di richiamo per la nostra splendida Santarcangelo".