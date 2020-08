Torna a Morciano l'appuntamento con “Notturna – La notte bianca delle stelle”

Una serata piena di fascino e magia nella cornice suggestiva del parco urbano Del Conca. Torna a Morciano di Romagna l'appuntamento con un evento che grande successo aveva riscosso la scorsa estate. Si tratta di “Notturna – La notte bianca delle stelle”, che domenica 9 agosto, a partire dalle 20, incanterà i più piccoli e le loro famiglie. L'iniziativa, ad ingresso gratuito, rientra nel cartellone di “Morciano Estate Aperta”, ed è promossa in collaborazione con l'associazione Rimini Classica. Ad esibirsi sotto la volta stellata di una notte ferragostana, sarà Ala Ganciu - accompagnata dal Quartetto EoS (Matteo Salerno al flauto, Aldo Capicchioni violino, Aldo Maria Zangheri viola e Luca Bacelli al violoncello, con gli arrangiamenti di Marco Capicchioni): saranno loro a presentare al pubblico le melodie più celebri dei cartoni animati di Disney: fra gli altri Il Re Leone, I tre porcellini, Cenerentola, Frozen e Il Libro della Giungla. Chi di noi non ha sognato almeno una volta di volare sul tappeto volante insieme ad Aladdin e Jasmine, di fare un bagno in fondo al mare con Ariel e Sebastian, di vivere un amore puro e incondizionato come quello della Bella e la Bestia o di fare visita ad Elsa e Anna nel freddo regno di Arendelle per poi farsi scaldare dai caldi abbracci di Olaf? Da non perdere poi gli stupefacenti disegni con la sabbia di Mauro Masi che lasceranno a bocca aperta tutti i partecipanti, il laboratorio 'Inventastelle' a cura di Le Baobab. Saranno inoltre presenti gli astrofili dell'osservatorio Copernico, che racconteranno ai partecipanti tutti i segreti delle stelle. Chi lo desidera, potrà portare con sé la cena al sacco e consumarla, disteso su una coperta, nel giardino di paglia allestito per l'occasione. E' consigliato un abbigliamento comodo e – possibilmente – di colore bianco... proprio come le stelle. Quanto alle norme di sicurezza anti-Covid, ai partecipanti sarà richiesto di indossare la mascherina durante gli spostamenti e qualora non sia possibile mantenere un metro di distanza. “È con grande piacere – dichiara l'assessore Enrica Magnani . che annunciamo la seconda edizione di Notturna. Un evento che lo scorso anno ha avuto un grandissimo successo grazie alla splendida location del parco del Conca, alla cura degli allestimenti e degli spettacoli che hanno regalato una serata davvero magica. Quest'anno questo evento ha ancor più valore, dopo un periodo difficile ritorniamo all'incontro, alla condivisione degli spazi, al rivivere i nostri luoghi con gioia e bellezza. Tutto questo sarà Notturna, una serata magica per grandi e piccoli. Grazie all'ampia location all'aperto, sarà anche un evento in totale sicurezza”.