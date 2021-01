La settimana "virtuale" del Cinema Tiberio apre con "Nico 1988"

Nuovo programma ricco di proposte d’interesse per il Cinema Tiberio. Tra le novità disponibili è disponibile il film di Susanna Nicchiarelli Nico 1988 con Tryne Dyrholm, nel ruolo di Nico, la bellissima musa di Andy Warhol e cantante dei Velvet Underground, ritratta nel film nei suoi ultimi anni di vita. Accanto a questa intensa biografia musicale, premiata alla Mostra del Cinema di Venezia come miglior film nella sezione Orizzonti, la programmazione della settimana presenta La candidata ideale di Haifaa al Mansour, già regista de “La bicicletta verde”, qui impegnata a raccontare le vicissitudini di una giovane dottoressa che opera in un piccolo ospedale in Arabia Saudita, pronta a candidarsi come sindaco nonostante le opposizioni della famiglia e della comunità locale e il documentario Ramen Heads di Koki Shigeni, viaggio alla scoperta di uno dei piatti più popolari d’Oriente, preparato con arte dal maestro Tomita Osamu e da altri “campioni” di questa squisita zuppa giapponese. La sezione dedicata ai classici propone questa settimana un altro grande capolavoro di Charlie Chaplin, La febbre dell’oro, comica e poetica rivisitazione dell’artista della ricerca del prezioso metallo, realizzato nel 1925 con scene entrate nella memoria collettiva e il documentario del 2019 Varda by Agnés dove la regista si racconta davanti alla macchina da presa e rivela se stessa e il suo rapporto con il cinema. Oltre al biglietto singolo (prezzi da € 2,99 a € 5,90) a seconda delle tipologie di film) sono ora disponibili carnet di abbonamenti per la sala virtuale da 2 ingressi (valido 3 mesi, € 9), 5 ingressi (valido 6 mesi, € 20) e 10 ingressi (valido 12 mesi, € 35): i carnet sono utilizzabili per tutte le tipologie di film e possono essere acquistati utilizzando Bonus 18app e Bonus Docente

Per accedere alle proiezioni occorre registrarsi ed acquistare il biglietto su LiveTicket, scegliendo il film e il giorno di proiezione. Completato l’acquisto su LiveTicket lo spettatore riceverà due mail, una relativa alla fattura d’acquisto e la seconda con il link per accedere alla Sala Virtuale.

Dopo l’acquisto del biglietto ci sono 30 giorni di tempo per effettuare il primo collegamento, successivamente il film sarà disponibile per la visione entro 48 ore dal primo collegamento, con la possibilità di interrompere la visione e riprenderla entro il termine stabilito, o rivedere il film.

Il primo acquisto on line da diritto ad un biglietto omaggio per il Cinema Tiberio da utilizzare alla riapertura della sala.