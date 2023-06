Un nuovo weekend di grandi eventi, è il turno di Tezenis Summer Festival, Frecce Tricolori e Ultrasuoni

Dopo l’eccezionale ponte del 2 giugno carico di eventi straordinari, a partire dalla data zero di Vasco fino all’evento che ha chiamato a raccolta il popolo del Wellness, Rimini si prepara a un altro weekend trainato dagli eventi che va verso il tutto esaurito. Si parte venerdì 9 quando piazzale Fellini si prepara ad accogliere il Tezenis Summer Festival, che porterà sul palco artisti come Achille Lauro, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Bismark, Boro Boro, Clara, Dara, Emis Killa, Federica, Fred De Palma, Gaia, Gemelli Diversi, Luigi Strangis, Matteo Romano, Mr Rain, Oriana Sabatini, Piccolo G, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rosa Chemical, Rose Villain, The Kolors, Tommaso Paradiso.

Si arriva poi all’atteso spettacolo delle Frecce Tricolori sul mare, di sabato 10: nell’anno del centenario della costituzione dell'Aeronautica Militare, le Frecce Tricolori tornano sui cieli di Rimini per il grande spettacolo Rimini Air Show, con l'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale che torna a sorvolare sulla spiaggia con le sue spettacolari acrobazie.

Mentre durerà per tre giorni il festival Ultrasuoni Rimini, in memoria di Thomas Balsamini, gestore e dj dello Slego e del Velvet club di Rimini, colui che ha dato un notevole contributo allo sviluppo della musica live, rock e non solo, in Romagna. Si parte venerdì 9 giugno con lo Slego Remember al Rockisland, per poi spostarsi in centro storico, sabato 10 con il concerto degli Skunk Anansie, fino a concludersi in collina dove sorgeva il Velvet, il locale che vide Skin e il suo gruppo esibirsi negli anni ’90. Qui l'11 giugno al tramonto si potrà assistere ad un inedito concerto acustico sul lago con ospiti del calibro di Andy (Bluvertigo), Cristina Donà, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Verdena, Subsonica.

“A questi eventi – commenta la direttrice di Visit Rimini, Valeria Guarisco - si aggiungono eventi sportivi come il Trofeo d'Italia, torneo internazionale di calcio giovanile con 60 squadre e i meeting al Palacongressi che contribuiscono ad irrobustire il fitto calendario. Se il meteo regge e le informazioni vengono date correttamente, il prossimo weekend, grazie a tutte le iniziative in campo, potrà raggiungere l'80- 90% di occupazione alberghiera, quando storicamente il secondo fine settimana di giugno ha sempre performato poco”.

Da sabato e per una settimana si svolge anche la quarta edizione del Festival Luoghi dell'Anima organizzato dall’Associazione culturale Tonino Guerra. Tra gli ospiti attesi Ferzan Ozpetek, Pupi Avati, Riccardo Milani, Luigi Lo Cascio, Carmen Yanez Sepùlveda, Caterina Caselli, Noemi, Omar Pedrini, Rossana Luttazzi.

Sabato 10 giugno al porto di Rimini si svolge la Festa della marineria con le Vele al Terzo Rimini, in commemorazione Ammiraglio Aleardo Maria Cingolani, a cui si affianca Into the blue - Sea life fest, il Festival che unisce conservazione e ricerca sull’ambiente marino a cura di Fondazione Cetacea in collaborazione con Club Nautico Rimini.