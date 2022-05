OaSì organizza una giornata dedicata all’acqua con “Il ciclo dell’acqua. Uso e riuso”.

Domenica 29 maggio alle ore 15:00 OaSì – Insieme per le valli APS ospita all’Osservatorio Naturalistico Valmarecchia l’iniziativa “Il ciclo dell’acqua. Uso e riuso”. Una giornata dedicata all’acqua e alla sua fondamentale importanza. Domenica 29 maggio dalle ore 15 l’APS OaSì – Insieme per le valli ospiterà all’Osservatorio Naturalistico Valmarecchia (via Scanzano, 4 – Montebello di Poggio Torriana) l’evento “Il ciclo dell’acqua. Uso e riuso”, che con piacere ha inserito nel proprio calendario “Insieme a primavera”. Un’iniziativa promossa unitamente da numerose associazioni del territorio con patrocinio dei Comuni di Rimini, Santarcangelo, Poggio Torriana e Verucchio ed è finanziata dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tramite un bando della Regione Emilia Romagna, con Amir e Fonderia Innocenti. Si tratta di uno degli appuntamenti del ciclo di incontri programmato sul territorio con l’obiettivo di fare conoscere il ciclo dell’acqua e come è reperibile in natura, avviando un confronto sulle politiche di realizzazione e di gestione delle infrastrutture che la rendono disponibile alla collettività, proponendo un approccio culturale innovativo sull’uso e sulla circolarità del modello di gestione che ponga in essere soprattutto un nuovo paradigma virtuoso per la raccolta delle acque e la conseguente depurazione per usi civili, agricoli e industriali. Durante l’incontro moderato da Elia Ricciotti, ad ingresso libero e gratuito, si terrà la presentazione del plastico della Valmarecchia, mettendo in luce il ciclo dell’acqua, come viene usata e come potremmo riutilizzarla. A seguire, l’intervento di Ivan Innocenti sul progetto del ciclo dell’acqua e quello del docente di Ecologia dell’Università di Urbino, Riccardo Santolini e un breve confronto finale. Per chi volesse seguire da casa: diretta Facebook sulla pagina “Ciclo dell'Acqua, USO E RIUSO” A promuovere l’iniziativa le associazioni: Acli Rimini, Anpana, DNA Rimini, Fondazione Cetacea, I Cammini di Francesco in Emilia Romagna, Italia Nostra Rimini, Legambiente Valmarecchia, L’Umana Dimora Rimini, Marinando, Fiab Rimini Pedalando-Camminando, Piano Strategico Rimini Venture, Rimini Smoke Box, Volontari Soccorso in Mare, WWF.