Si accendono i riflettori sugli incontri fugaci, i sogni e i rimpianti del Teatro Simposio

Prosegue incontrastata la Stagione Teatrale 2024 del Teatro Pazzini di Verucchio con un appuntamento di teatro di prosa-contemporaneo. A salire sul palcoscenico romagnolo sabato 11 maggio (ore 21:15) sono le attrici e gli attori del Teatro del Simposio con ODISSEA – Tracce di resilienza urbana.

Mai come in questo momento è applicabile la citazione: “l’eroico si è fatto quotidiano, perché il quotidiano diventasse eroico”.

Viaggio dell’eroe per antonomasia, l’odissea offre lo spunto per la messa in scena del disagio individuale e della lotta, quasi esclusivamente senza vincitori, verso un quotidiano che destabilizza e sorprende.

In un mondo in cui le città sono il palcoscenico delle esperienze umane più profonde, emergono narrazioni che catturano l'essenza stessa di questa esistenza urbana. Con una prosa incisiva e poetica, lo spettacolo offre uno sguardo penetrante sulla condizione umana nel contesto metropolitano.

Tre figure, tre valigie, tre cappelli: simboli di un'umanità vagabonda che si muove tra le strade illuminate dai neon e i vicoli oscuri. Questo viaggio narrativo ci invita a esplorare il labirinto della città, dove ognuno di noi si imbatte in incontri fugaci, sogni e rimpianti.

La ricerca dell'immortalità, ispirata dalle gesta di Calipso, si intreccia con il desiderio di fuga dalla realtà o dalla sofferenza. In questo contesto, il brulicare incessante della metropoli diventa lo scenario in cui si dipana il filo delle vite umane, tra la ricerca di significato e l'anelito alla libertà.

Le suggestioni sonore utilizzate (“Ab Ovo” di Josep Beving, “Dawn Chorus” di Jon Hopkins, “Jesus’ BloodNever Failed Me Yet” di Gavin Bryars) danno sostegno all’emozione di questo viaggio tra dolore e speranza, tra protesta e ottimismo. I video puntellano con un’idea di colore aggiungendo un contrappunto poetico e naturalistico all’opera.

In un'epoca di cambiamenti rapidi e incertezze globali, il richiamo di un'Itaca ideale, di un luogo o di uno scopo da raggiungere, continua a muovere il cuore dell'umanità. Questi moderni eroi, armati di coraggio e determinazione, si avventurano nelle acque tumultuose della vita in cerca di significato e realizzazione personale.

Costo Biglietti:

Intero: 10€; Ridotto per under 25 e over 65: 8€