Torna “Oh Che Bel Castello” con trekking game, visite a tema e tante meraviglie

Torna “Oh Che Bel Castello”, la grande kermesse dedicata a castelli, rocche, fortezze dell'Emilia Romagna, promossa da Apt Servizi Emilia Romagna, con i circuiti aderenti, con circa 60 eventi in programma nel corso di due weekend, sabato 9 e domenica 10 ottobre e sabato 16 e domenica 17 ottobre (www.castelliemiliaromagna.it).

Per quanto riguarda i due fine settimana di Oh Che Bel Castello, si spazia dalla caccia al tesoro fotografica al trekking game e al trekking dell'olio in Valmarecchia, nell’entroterra riminese, dalle visite a tema “araldica e stemmi” tra i magnifici Castelli del Ducato in Emilia al mondo fantastico da ritrovare in alcuni scenografici manieri della Romagna. Si indaga l'animo, i sogni e le speranze di Caterina Sforza, bambina nel ravennate, colei che diventerà la Leonessa delle Romagne, appassionata di erbe officinali e ricette cifrate custodite nel suo ricettario segreto. E se si gioca a cercare l'assassino in cene con delitto, si indaga anche un celebre fatto storico con “Omicidio Pascoli: il complotto”, un percorso guidato investigando un efferato accadimento di sangue tra i più famosi delle patrie lettere.

Ecco una carrellata delle principali iniziative in programma nel riminese, tutte con prenotazione obbligatoria.

C'è il trekking game, sabato 9 ottobre, gioco a squadre dal borgo alla Rocca Malatestiana di Verucchio (Rn) alla ricerca di un tesoro nascosto per raccontare – e imparare – la storia del territorio attraverso il gioco.

“Pomeriggi in rocca con il paesaggio in tasca” è la proposta per domenica 10 ottobre alla Rocca Malatestiana di Verucchio (Rn): l'idea è ritrovarsi ad osservare il paesaggio della Valmarecchia dalla privilegiata posizione del castello, attraverso una caccia al tesoro fotografica.

Il trekking dell’olio attorno alla Rocca Malatestiana di Verucchio (Rn) è in programma sabato 16 ottobre: si tratta di una escursione in uliveto presso azienda agricola e degustazione di olio in purezza e vini del territorio al termine dell’escursione. Ritrovo al Museo Archeologico di Verucchio. Prenotazione obbligatoria.

Alla Rocca Malatestiana di Montefiore Conca (Rn), sabato 9 ottobre, c’è la visita a tema “Miti: il viaggio di Ungaro Malatesta al pozzo di San patrizio in Irlanda”. Il pubblico potrà rivivere un viaggio, un'impresa cavalleresca eroica e romantica che Malatesta Ungaro compì nel settembre del 1358 anche per ritrovare l'anima della sua amata Viola. La ritrovò? A partecipanti il compito di scoprirlo. Prenotazione obbligatoria.