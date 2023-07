Oltre 4 mila birre artigianali spillate e 700 hamburger cucinati, Birriamo esalta lo street food romagnolo

Un migliaio di piade con marchio Igp del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola, 4mila birre spillate da 6 birrifici artigianali, 700 hamburger di carne proveniente dalle colline di Novafeltria. L’edizione 2023 di Birriamo del 21/23 luglio organizzata dalla Pro loco Coriano, patrocinata dall’amministrazione comunale, ha alzato l’asticella registrando una grande successo. La festa estiva di Coriano dedicata alla birra artigianale, allo street food romagnolo e alla musica rock ha richiamato al parco dei Cerchi un vasto pubblico di giovani e famiglie con bambini. “Siamo molto contenti - ha detto il presidente della Pro loco Coriano, Fabio Cavola - i visitatori hanno apprezzato l’elevata qualità dei prodotti enogastronimici proposti. Dopo Gramigna e il successo di Birriamo, siamo in fermento per l’allestimento di un altro grande appuntamento, il Coriano Wine Festival, quest’anno con inediti cambiamenti in affiancamento alle proposte tradizionali all’insegna del Sangiovese e del buon cibo locale”.

Questa edizione di Birriamo ha visto salire sul palco la musica rock di tre band con il richiamo di tantissimi giovani. L’hard rock classic della Crotalo Company, il Rendez- Voux party con dj, animazione di ballerini e vocalist e l’apertura della HBH Band - The Heartbreak Hotel, fino alle sonorità metal di Michele Luppi Band.

“Un grande ringraziamento voglio rivolgerlo a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento - ha affermato l’assessore al Turismo, Anna Pazzaglia - a partire dalla Pro Loco fino ai produttori di birra artigianale che, con le specialità gastronomiche, la piadina Igp e la fattoria Fontetto, hanno consentito ai visitatori di stare bene e divertirsi a Coriano prodigandosi per il successo di questa festa. L’amministrazione è, e sarà sempre interlocutore per la buona riuscita di eventi di qualità che valorizzino la nostra terra e le sue bellezze”.