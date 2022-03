Oltre l’8 marzo con installazioni, cortometraggio e un corso di formazione

Per la giornata internazionale dei diritti della donna la Commissione Pari Opportunità di Misano Adriatico ha approntato una serie di iniziative dedicate alle donne che non si limitano solo all’8 marzo.

Il calendario si aprirà sabato 5 marzo alle ore 10:00, al centro di quartiere Misano Cella dove troverà sede l’installazione inaugurata in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne dal titolo: “Femminicidi: quelle storie di tutti noi”. Dopo i saluti delle autorità locali ci sarà l'intervento di Chiara Mussoni, referente del centro antiviolenza Chiama Chiama - CAV Distretto di Riccione. La Commissione Pari Opportunità insieme alla Biblioteca di Misano Adriatico proporrà una lettura, "Le parole che usiamo", e un tavolo ricco di spunti e idee. Sarà donato simbolicamente al Comitato il libro "Malala. La mia battaglia per i diritti delle ragazze": un inno al diritto allo studio, alla conoscenza, al pieno godimento dell'infanzia e dell'adolescenza.

Martedì 8 marzo sul sito del Comune di Misano e sui suoi canali social verrà trasmesso il cortometraggio "Nessuno mi può limitare" di Giorgia Ubaldi, vincitore del bando provinciale nell’ambito del progetto #FemminilePlurale.