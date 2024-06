La città celebra la memoria del ceramista riminese “Gio” Urbinati, "Oltre lo spazio e il tempo"

Prezzo non disponibile

“Oltre lo spazio e il tempo”. Questo il nome dell'evento organizzato dall'Associazione Dimora Energia con il patrocinio del Comune e della Provincia di Rimini che si svolgerà nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 giugno per celebrare la memoria del ceramista Giovanni “Gio” Urbinati.

Nella sede dell'Associazione denominata (in Via Tonini, 24) e negli spazi dei giardini dei Musei Civici (Via Luigi Tonini, 1), a partire dalle ore 16:30, sarà possibile ammirare l'esposizione di una selezione di opere di Urbinati oltre alla collettiva di numerosi artisti legati umanamente e professionalmente al ceramista riminese. Ceramica, pittura, scultura, disegno e mosaico, tutte forme artistiche che hanno coinvolto Gio nel suo percorso di oltre 50 anni. Ci saranno le opere di Sapigna, Quadrelli, Coppola, Antonini, Filippi, Ponzanetti, Tsaptsyna, Vaccari,Valli, Morolli, Neri e Ravioli.

Per l'occasione, l'Associazione Dimora Energia, che ha nella sua anima un'attenzione particolare alla riscoperta dei principi costruttivi antichi e delle forme dell'abitare del passato e la loro possibile influenza sulle forme insediative e architettoniche contemporanee integrate con le tecnologie di fonti rinnovabili di energia utili a ridurre l'impatto ambientale, presenterà anche nuovi progetti tra il Mediterraneo e l'Africa.

Sabato 29 giugno, dopo il brindisi dedicato a Gio, ci sarà un'apericena (ad offerta libera) preparata dagli esercenti che hanno aderito all'iniziativa e l'evento proseguirà fino alle ore 23:00 con l'intrattenimento musicale di Massimo Berardi. Domenica 30 giugno, invece, a partire dalle ore 10:00, sempre l'Associazione Dimora Energia capitanata dal presidente Enrico Poggiali, Dario Valli e Maria Luisa Stoppioni, condurrà una visita guidata gratuita all'interno della Domus del chirurgo (è consigliata la prenotazione).

“Mi ricordo che una decina di anni fa andai a una mostra di cento ceramisti – le parole di Enrico Poggiali,

Presidente dell'Associazione Dimora Energia - ma rimasi folgorato da due opere di Gio Urbinati, allora decisi di conoscerlo di persona e venne nella nostra associazione. Nacque una bella amicizia, lui era molto presente ed era un grande conoscitore dell'arte antica. Assieme a Dario Valli per la nostra associazione ha tenuto diversi corsi di ceramica. Parlavamo sempre tanto degli artisti, il nostro pensiero era vicino a quello di Gaudì, ovvero che per essere originali bisogna tornare alle origini e quindi il nostro intento è riproporre le arti antiche in chiave moderna”.