Una serata a colpi di prosa, riprendono gli spettacoli di poetry slam

Giovedì 12 Gennaio, alle ore 21:00 , il collettivo ViviDiversi organizza “OltreBorgo Poetry Slam” al OltreBorgo di Santarcangelo di Romagna.



l Poetry Slam, sono spettacoli di poesia orale in forma di competizioni: delle sfide tra performer che interpretano i propri versi. Le uniche regole: tre minuti a testa, solo pezzi propri, utilizzando solo corpo e voce. Le serate sono altamente partecipative in quanto anche il pubblico - in forma di giuria composta da cinque persone estratte casualmente tra gli spettatori - verrà coinvolto nell’ eleggere il vincitore.



Ad una stagione ricca di successi con il tutto esaurito due volte al cinema fulgor e al Bar Lento di Rimini, ViviDiversi aggiunge l’evento di Santarcangelo di Romagna per portare un nuovo format in una città carica di poesia.



La serata sarà presentata dal Maestro di Cerimonia (EmCee) Lorenzo Mura.

In gara saranno presenti sei poeti provenienti per l’occasione da tutta l’italia.



Consigliata la prenotazione