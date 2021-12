Omaggio al cinema espressionista tedesco con “Il gabinetto del Dottor Caligari”

Prosegue il percorso della Biblioteca Comunale “Alfredo Panzini” nella ricerca di legami produttivi con gli altri attori culturali del territorio, a partire dal cinema e il Bellaria Film Festival: questa la mission che anima anche il progetto “Visioni e suoni contemporanei”, che in occasione della seconda edizione propone un ciclo di film muti con nuove colonne sonore realizzate in live.

Mercoledì 29 dicembre, alle ore 20.45, il cinema Astra ospiterà il primo appuntamento della seconda edizione del progetto “Visioni e suoni contemporanei” con la proiezione dell'opera considerata capostipite del movimento espressionista cinematografico tedesco degli anni Venti: “Il gabinetto del Dottor Caligari”, pellicola firmata da Robert Wiene nel 1919. La sua storia torbida e sinistra, fatta di alchimisti ipnotizzatori, di manicomi, di uomini trasformati in automi criminali - storia collocata all'interno di una scenografia volutamente stilizzata fino all'inverosimile - era un fattore che creava un collegamento diretto fra il cinema tedesco e l'omonima corrente pittorica, musicale e teatrale che aveva dominato in Germania nel corso degli anni Dieci.

Questa esasperata manipolazione viene contraddetta dal “Nosferatu” di Friedrich Wilhelm Murnau, che verrà proiettato venerdì 14 gennaio in occasione del secondo appuntamento. In questo secondo film, considerato il capolavoro del regista tedesco, le azioni avvengono in location reali e realisticamente riprese, usate anzi come elementi espressivi per sottolineare gli snodi drammatici del racconto.

A terminare il ciclo, mercoledì 9 febbraio, sarà “Il Golem”, diretto da Henrik Galeen e Paul Wegener, film precursore della rappresentazione dei grandi mostri del cinema, ritratti in tutta la loro solitudine ed impossibilità di amare ed esprimere i loro sentimenti. Derisi o allontanati dalla folla e, infine, per paura, distrutti da essa.

Mercoledì 29 dicembre, in occasione del primo appuntamento, “Il gabinetto del Dottor Caligari” sarà introdotto da Nicola Bassano, responsabile dell'Archivio Federico Fellini della Cineteca del Comune di Rimini. La sonorizzazione live - genere elettronica oscura / deep ambient / heavy electronics - sarà firmata da Davide Sperandio in arte H!U.