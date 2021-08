Omaggio a Raoul Casadei, la Folk Orchestra di Mirko Casadei racconterà la storia del liscio e del padre

Venerdì 27 agosto alla Balera Verdemare all'Anfiteatro del parco degli Olivetani (ex Fornace) si terrà un evento molto atteso per gli amanti della tradizione musicale romagnola che omaggerà il re del liscio Raoul Casadei. La Folk Orchestra Mirko Casadei porterà a Riccione un toccante ed emozionante spettacolo, di musica e immagini, che racconta la storia del liscio e del padre Raoul. L'omaggio al musicista che ha reso famose le atmosfere romagnole per decenni, sarà seguito dalle risate scatenate dal comico Bicio. Gli appuntamenti della Balera Verdemare proseguiranno il 3 settembre con l'Orchestra Cavalli e il 10 settembre sarà la volta del corpo bandistico di Fiorenzuola di Focara che animerà l'ultima serata di grande festa. Tutte le serate sono state organizzate dal Comune di Riccione, in collaborazione con i centri di Buon Vicinato (centri per pensionati) e il Comitato Parco Sport Village, saranno previste tutte le norme anti Covid, distanziamento e green pass e le persone dovranno essere assolutamente a sedere.