Open Day al Bagno 26, una giornata di Sport e Benessere

Sabato 15 Maggio, il Bagno Tiky 26 di Rimini apre ufficialmente Estate 2021 con l’Open Day Sport per far conoscere e praticare gratuitamente tutte le attività della spiaggia: tre campi da Beach Volley, area Fitness con attrezzi dedicati alla parte Allenamento Funzionale, Crossfit, spin bike ma anche Zumba, Yoga, e poi la camminata meditativa lungo la battigia, perché anche il mare è un luogo da vivere e praticare sport per tutti. Tante le novità per questa estate 2021 che si potranno conoscere e provare gratuitamente sabato 15 maggio all’Open Day Sport a partire dalle 9,00 del mattino, si replica al pomeriggio dalle 15,30 in poi fino ad un brindisi e musica alle 18,00 con tutti i partecipanti per brindare a questa estate 2021. La giornata in spiaggia parte alla mattina presto con una camminata sportiva di 60’ sulla battigia condotta dalla Personal Trainer Brasiliana Elen Souza, poi Pilates con Angela Tartaglia, il Calistenichs con Pasquale e Anuar, Zumba e strong Nation con Equadoregno Jorge Herrera e Ester Aulizio, Flavia Semprini con Aereal Yoga, Elen Souza con attività Funzionale singola e a piccoli gruppi, Giuseppe Felicità con l’allenamento di Spin Bike, Natassja con Elena, Camilla e Sara con tutte le attività olistica come Yoga (Odaka Yoga, Vinyasa Yoga e Hatha Yoga.) e meditazione in camminata, ed infine l’allenamento OVER”..” per gli oltre 50 anni co Elen Souza.

La spiaggia Tiky 2021 lancia anche questi hastag: RIMINI è uguale #relax #lavoro #sport #benessere #social #food #drink #wellness #sicurezza #all #365giorni. Tutte le attività saranno svolte con il rispetto delle normative anticontagio COVID e quindi con “distanza di sicurezza” e dove non fosse possibile con le mascherine. La struttura del bagno 26 è dotata di spogliatoi, bagni, armadietti, ecc oltre alle vasche idromassaggio, e al WiFi gratuito per tutti i clienti.

Per qualsiasi informazione Bagno Tiky 0541/27058