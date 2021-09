L’Opening Night apre la Settima Arte Cinema e Industria

Si apre con l’Opening Night di giovedì 30 settembre la terza edizione de La Settima Arte Cinema e Industria. Alle 21 al cinema Fulgor, l’attrice Marina Massironi nel reading “Lo Spirito di Giulietta” renderà omaggio a Giulietta Masina, nel centenario della sua nascita, attraverso la lettura di una selezione di testi guidata da sincera curiosità verso la donna, oltre che dall’ammirazione nei confronti di una straordinaria interprete.Seguirà la presentazione de La Settima Arte Cinema e Industria 2021 e del premio “Valpharma per il Cinema”, dedicato alla memoria del dottor Roberto Valducci, ed ideato per sostenere il lavoro femminile in ambito cinematografico e promuovere una seria ed accorata riflessione, mirata a valorizzare la competenza e la professionalità delle donne nel mondo del lavoro. Dall’1 al 3 ottobre si svolgerà tutto il programma, ricco di eventi gratuiti. Anteprime, proiezioni, incontri ed appuntamenti di formazione per tornare in sala e scoprire le tante peculiarità dell’industria cinematografica.

A raccontare al pubblico i segreti delle professioni del cinema, attraverso il loro genio ed il loro lavoro, ci saranno tanti protagonisti del settore come il regista, sceneggiatore e produttore italiano Dario Argento, Premio Cinema e Industria ad honorem 2021, il regista e presidente di giuria del premio Cinema e Industria Pupi Avati. E ancora, fra i tanti, il produttore Beppe Caschetto, Andrea Occhipinti fondatore di Lucky Red, il direttore della fotografia Blasco Giurato, la costumista Ursula Patzak, l’attore Neri Marcorè. Fra le proiezioni l’anteprima di venerdì 2 ottobre di Ennio di Giuseppe Tornatore, le retrospettive “Un cinema e Infernale”, omaggio a Dario Argento e “L’intelligenza dell’ironia” dedicata a Neri Marcorè. Con la proiezioni del documentario Vorrei sparire senza morire, realizzata in collaborazione con IULM Movie Lab, l’omaggio a Pupi Avati. Un foglio bianco di Maurizio Zaccaro ricorderà la figura di Ermanno Olmi. Per la sezione cinema e piattaforme ci sarà la proiezione di Titane, Palma d’Oro a Cannes.



Non mancheranno i momenti per la formazione con gli appuntamenti per professionisti organizzati con l’ordine dei giornalisti e con l’ordine degli architetti. Il 3 ottobre al teatro Galli la cerimonia di consegna del Premio Cinema e Industria condotta dal Direttore di Rai 3 Franco Di Mare. Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria. Tutti i protagonisti e le informazioni sugli appuntamenti: www.lasettimarte.it. Alcuni Incontri, approfondimenti e seminari in programma saranno disponibili anche in streaming in home page del sito de La Settima Arte – Cinema e Industria. La partecipazione agli eventi in programma darà l’opportunità di poter visitare, durante le giornate della manifestazione, il Fellini Museum di Rimini con un biglietto al costo speciale d’ingresso di 5 euro. La Settima Arte ha il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini, SIAE, ANICA, Visit Romagna. Con il contributo e patrocinio di Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini. Main sponsor Vulcangas. Con il sostegno di: Banca Mediolanum, Bper, Deloitte, Gruppo Hera, Riviera Banca. Grazie a: Fom Industrie, Pesaresi Giuseppe, SGR Luce e Gas, Erba Vita, Vici & C. Partner tecnici Gambarini&Muti, Giometti Cinema, Grand Hotel Rimini, Icaro, Webit, Zelig. Con il sostegno organizzativo di Romagna Servizi Industriali. È realizzata nell’ambito di Fellini 100 e in collaborazione con Fellini Museum.