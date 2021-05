L’opera lirica torna al Tiberio con “La Traviata” da Parigi

Al Cinema Tiberio di Rimini ritorna la grande opera lirica con La Traviata di Giuseppe Verdi, in differita da Palas Garnier – Operà Nationale de Paris, in programma martedì 18 maggio alle ore 15.30 (biglietti interi € 12, ridotti € 11, ridotti Tiberio Club € 10). L’opera, su musiche di Verdi e libretto di Francesco Piave basato su “La signora delle camelie” di Alexandre Dumas, è diretta da Michele Mariotti, per la regia di Simon Stone e vanta un cast con la presenza della soprano africana Pretty Yende che al suo debutto parigino ha incantato il pubblico. Accanto alla nuova stella della lirica ci sono Catherine Trottmann, Marion Lebègue e Benjamin Bernheim. L’opera racconta la storia della cortigiana parigina Violetta e del suo tragico amore proibito con Alfredo Germont. Il loro romantico idillio in campagna termina improvvisamente quando Giorgio, il padre di Alfredo, scioccato dalla loro relazione scandalosa, convince Violetta a lasciare Alfredo per il bene della sua famiglia, pur sapendo che Violetta è seriamente malata. Alfredo, sconvolto, viene a conoscenza della verità solo quando Violetta è ormai sul letto di morte. La Traviata contiene alcune delle arie più memorabili di Verdi come ‘Sempre libera’ e ‘Addio del passato’, esempi eccellenti del lirismo accattivante dell’opera italiana. Iniziando la sua opera con un preludio per archi con un’ economia di strumenti senza precedenti, nel 1853, Verdi affermò la sua intenzione di sfidare convenzioni e norme. Questo non è l’aspetto più radicale della sua “Traviata”, che implacabilmente mette a nudo la violenza di una società che promuove piaceri mondani solo per sacrificare una donna innocente sull’altare della moralità borghese. Simon Stone, al debutto all’Operà di Parigi, si diletta a fare i conti con le principali opere del repertorio, attirandole in un territorio più intimo.