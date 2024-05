Le opere degli studenti Laba protagonisti del finissage della mostra di Keith Haring

Una grande festa all'insegna dell'arte, della moda, del design e della creatività. Quella a cui gli studenti della LABA Libera Accademia Belle Arti di Rimini hanno attinto per realizzare progetti, opere, lavori che, sabato 11 maggio dalle ore 17:00, saranno esposti in Piazza Zara de Le Befane Shopping Centre di Rimini in occasione dell'happening finale che chiude Originarte, la mostra di 54 opere di Keith Haring, che fin dalla sua inaugurazione, lo scorso 13 aprile, è stata accompagnata ogni fine settimana da iniziative, laboratori ed eventi per grandi e piccoli.



Gli studenti di LABA - una realtà nazionale che vanta 450 iscritti da tutta Italia - proprio in vista della mostra dedicata all'artista statunitense hanno partecipato ad un bando/contest creativo per mettere a frutto il proprio talento e quanto appreso nei corsi di design, fashion design, fotografia, grafica, realizzando progetti, elaborati, opere nei propri ambiti di studio 'ispirati' a Keith Haring. Anche backstage video e shooting fotografici documenteranno, sabato 11 maggio, la grande "officina creativa" messa in moto dall'Accademia per questo evento con il coordinamento di Ama - Roberta Pontrandolfo.



"Parte del frutto di questa attività - racconta Caterina Gentile, docente LABA e coordinatrice del corso di Fashion Design - è già stato visibile durante la mostra, con le grafiche realizzate dagli studenti e proiettate nei maxischermi nelle piazze delle Befane Shopping Centre. Tutte le aree dell'Accademia sono state coinvolte ed è stato entusiasmante vedere i nostri studenti impegnati in un progetto così coinvolgente. Tantissimi i progetti e i lavori che saranno esposti: abiti, stole, grafiche. Con l'Area di Fashion Design 3 abbiamo inoltre creato l'abito per l'evento finale che indosserà Roberta Pontrandolfo".





, Direttore Culturale LABA - si sono ispirati sia alle opere di Keith Haring che ai valori e ai temi che sottintendono: ad esempio quelli etici legati al consumismo, o a quelli sociali legati alle dipendenze. Siamo contenti che questo evento ci dia la possibilità di uscire dai 'confini' dell'Accademia, e ai nostri studenti di essere riconosciuti, immergendosi in un contesto diverso, con grande impatto sul pubblico".