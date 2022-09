Gli Antichi Frutti d'Italia si incontrano, in programma mostre, convegni, mercato e spettacoli

“Gli Antichi Frutti d’Italia si incontrano a Pennabilli”, la manifestazione dedicata agli antichi frutti e alle tradizioni contadine, torna sabato 24 e doemenica 25 settembre nel borgo che Tonino Guerra, poeta e sceneggiatore, scelse come sede della sua casa e della sua vita.

Due giorni che sono divenuti un appuntamento fisso per la valle, per mantenere vivo il rapporto con la terra ed i suoi prodotti. Un fine settimana per riflettere insieme sulla sostenibilità, una manifestazione che, volgendo lo sguardo al passato ci insegna a non essere nostalgici, celebrando il mondo rurale, la tradizione, la civiltà contadina, come esortazione per il presente, perché solo attraverso la memoria c’è coscienza.



La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Tonino Guerra, che anche quest’anno porta a Pennabilli, oltre al mercato dei frutti antichi e delle piante, mostre, incontri culturali e scientifici dedicati all’agricoltura, alla biodiversità, al paesaggio e alle tradizioni eno-gastronomiche. La Festa è un momento prezioso per ammirare le meraviglie della natura e conoscere contadini e vivaisti che custodiscono antiche sementi, per gustare la dolcezza di frutti “dimenticati”, selezionati nei secoli dalla sapienza contadina e assaporare prodotti gastronomici del Montefeltro.

La manifestazione è arricchita quest’anno dalla tradizionale Mostra pomologica e della biodiversità, per scoprire con meraviglia le innumerevoli varietà esistenti e la Mostra Tonino Guerra e Carlo Bo “nella speranza di essere ancora un tuo amato scolaro”. A Pennabilli i visitatori potranno inoltre trovare il mercato, che pone al centro il lavoro il lavoro degli artigiani. Un incontro per condividere esperienze, idee e progetti per il futuro.

A fianco al tradizionale impianto della Festa, il Festival di Cinema dei Luoghi dell’Anima, che proprio sul paesaggio e sui temi cari alla manifestazione, nella sua terza edizione ha lanciato un contest per documentari corti che siano focalizzati sulle tradizioni locali, le memorie e la storia di luoghi e persone, la tutela dell'ambiente e la sostenibilità. Temi cari a Tonino Guerra e all’Associazione che ne porta il nome. I vincitori del contest verranno premiati proprio durante la Festa di sabato 24 e domenica 25 settembre, in un momento che vedrà l’incontro di due dei grandi eventi dell’Associazione: Gli antichi frutti d’Italia s’incontrano a Pennabilli e il Festival dei Luoghi dell’Anima.





Il programma si sviluppa come di consuetudine su due giornate:

Sabato 24 settembre:

Sabato 24 si apre alle ore 11:30 al Museo il Mondo di Tonino Guerra presso la sede Associazione Tonino Guerra con l’incontro: Tradurre Tonino Guerra nella principale lingua di comunicazione, modera Luca Cesari e interviene Catherine Farwell.



La giornata prosegue alle 14:30 alla Chiesa di San Filippo per l’Inaugurazione Mostra nazionale pomologica e della biodiversità a cura di Stefano Tartarini e a seguire alle 15:00 all’Orto dei Frutti Dimenticati con l’Inaugurazione della XV Edizione della Festa degli Antichi Frutti, che vedrà la partecipazione degli ospiti della manifestazione e delle autorità. Alla stessa ora, l’apertura del Mercato dei frutti antichi e delle piante, di prodotti alimentari tipici del Montefeltro e di artigianato qualificato. Sempre all’Orto dei Frutti Dimenticati, alle 15:30 ci sarà una Degustazione di vecchi e nuovi sapori a cura del Vivaio Venturi.



Alle 16:30 al Palazzo del Bargello verrà inaugurata dal Magnifico Rettore dell’Università di Urbino Giorgio Calcagnini la Mostra Tonino Guerra e Carlo Bo, “Nella speranza di essere ancora un tuo amato scolaro”, a cura di Luca Cesari e Ursula Vogt.



Ci si sposta poi al Teatro Vittoria alle 17:00 per un incontro con il regista Francesco Costabile e, a seguire, la Premiazione del Contest Luoghi dell’Anima Short Doc, organizzato nell’ambito della terza edizione de Luoghi dell’Anima Italian Film Festival.

Sempre al Teatro Vittoria alle 18:00 Goffredo Fofi, Francesco Costabile, Raffaele Milani e Luca Cesari dialogheranno su Pier Paolo Pasolini e la poesia di Tonino Guerra.

Dopo l’incontro, il regista Francesco Costabile presenterà il suo documentario In un Futuro Aprile - Il giovane Pasolini (80’), realizzato con Federico Savonitto.

Alle 20:00 all’Orto dei Frutti Dimenticati, ci sarà un momento di Musiche, canti e danze popolari dell'Emilia Romagna insieme a La Carampana, con assaggi a cura di un ristorante locale e dei Contadini di Romagna.

Sabato si chiude con la proiezione, alle 21:00 al Teatro Vittoria, del film Una Femmina (102’) di Francesco Costabile

Domenica 25 settembre

La giornata si apre alle ore 11:00 al Museo il Mondo di Tonino Guerra presso la sede dell’Associazione Tonino Guerra, con un incontro sul Cambiamento climatico e agricoltura: il ruolo delle antiche varietà. Intervengono: Guido Cardelli Masini Palazzi, Giuseppe Salvioli e Claudio Buscaroli. Introduce Anahi Bucci, coordina l’incontro Laura Giamperi. Al termine, un piccolo assaggio dei prodotti della Festa e non solo.



Nello stesso luogo, alle 16:00 Umberto Piersanti presenterà la nuova edizione del suo libro

Luoghi persi, edizioni Crocetti Editore, che contiene una parte inedita rispetto alla prima

edizione. L’incontro sarà introdotto da Luca Cesari e presentato da Andrea Lepretti.

“L’anima. Io non avevo mai capito / da dove l’anima viene tra gli spini / ma l’anima è piccola,

fatta d’aria / passa tra gli spini e non si graffia” (estratto da Luoghi persi).

Laboratori, attività, passeggiate

Anche quest’anno ampio spazio viene dato agli artigiani che con dimostrazioni e presentazioni faranno conoscere al pubblico i segreti di attività che stavano scomparendo e che, grazie alla loro sapienza ed audacia, vengono recuperate e diventano ricchezza per il territorio e per l'intera comunità. Con le parole del Maestro Tonino Guerra, questo è un vero e proprio invito a lasciarsi guidare dalle loro mani: “È uno spettacolo di bellezza veder lavorare un fabbro, un ceramista, uno stampatore. Vedere prender forma la creatività e la bravura. Bisogna valorizzare gli artigiani. Proviamoci. Insieme.”



Si comincia sabato 24 settembre tra le 15:30 e le 17:30 con la dimostrazione L’arte dell’intreccio del vimini a cura di Nonno Beppe e alle 16.00 La stampa su tela a cura di Stamperia Pascucci.



Domenica 25 settembre, si prosegue con la costruzione e il lancio degli aquiloni dal Roccione a cura delle Contrade di Urbino.



Il programma è ricco anche di passeggiate e visite guidate, a partire dal sabato 24 alle ore 9:00 con la passeggiata all’Infanzia del mondo, a cura dell’Associazione D’là de Foss. Un percorso di 3 ore circa, con partenza dalla sede del Musss, adatto +8 anni.



Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 tra le 15:30 e le 17:30 sarà possibile visitare la Casa dei Mandorli dove visse e lavorò il Poeta "Un continente, un bastimento, un luogo di memoria che permette viaggi e ricordi pur stando fermi". Su prenotazione.



Domenica 25 prosegue con altre passeggiate, a cominciare dalla mattina alle 10:00 con La dolce terra! Escursione contadina per riscoprire il valore e il sapore del delicato ciclo che porta gusto e nutrimento sulle nostre tavole. Rassegna Microcosmi, Inserita in Vivi il verde Emilia Romagna, adatto +8 (su prenotazione e a pagamento).



Sempre domenica alle 10:30 i visitatori potranno scoprire l’Orto dei Frutti Dimenticati, il primo intervento del poeta Tonino Guerra a Pennabilli, che voleva recuperare i valori della civiltà contadina e la “devozione per la terra” attraverso il gusto autentico dei frutti dimenticati. Inserita in Vivi il Verde Emilia Romagna.



La manifestazione offre quest’anno anche due mostre. Oltre alla tradizionale e apprezzatissima Mostra nazionale pomologica e della biodiversità, a cura di Gigi Mattei Gentili, che vuole far scoprire al pubblico le tante e diverse varietà di frutti e piante antiche, quest’anno l’offerta si arricchisce della Mostra Tonino Guerra e Carlo Bo a cura di Luca e Ursula Voigt, che svela il rapporto ultradecennale che ha legato due grandi

personaggi del panorama culturale italiano e non solo.