Con “Out!”, appuntamento al cinema con i diritti di genere sotto ad un cielo stellato

A seguito dell'ottimo riscontro dello scorso anno, il Comune di Cattolica propone anche per la stagione estiva 2023, OUT!: la minirassegna cinematografica (all'aperto) dedicata alla tematica LGBTQ+, con la proiezione gratuita del film Pride, di Matthew Warchus e nominato come miglior film commedia ai Golden Globe 2015.

L'evento si terrà martedì 22 agosto alle ore 21:00 presso il parco della Pace (lato Piazza 4 novembre).

I posti sono limitati, ma ci si potrà accomodare negli spazi del prato.

Il film, ispirato a vicende reali, è ambientato nel Regno Unito degli anni Ottanta e racconta dell'inaspettata solidarietà tra il movimento dei lavoratori delle miniere e la comunità LGBTQ+ e la loro lotta per i diritti.

ll Comune di Cattolica è in prima linea per promuovere l’inclusione a 360 gradi creando un contesto socioculturale in cui tutte le persone siano a proprio agio. Da qui, l’adesione del Comune di Cattolica lo scorso dicembre a RE.A.DY, la Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere e il patrocinio e la partecipazione al Summer Pride che si terrà a Rimini domenica 6 agosto.

Il progetto ha ricevuto il patrocinio di Arcigay Rimini e del Centro Antiviolenza Chiama Chiama e sarà realizzato con la collaborazione di Sistema Critico e di Toby Dammit.