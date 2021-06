Ouverture de la Terrasse 2021: l’Albergo dei Sogni apre le serate in abito da sera al Grand Hotel

Sabato 3 luglio, appuntamento con la magia, al Grand Hotel di Rimini con “L’albero dei sogni” un percorso museale, che vuole portare i turisti e i cittadini a scoprire i luoghi e le storie del Grand Hotel di Rimini. L’Albergo dei Sogni” sarà anche il tema anche dell’Ouverture de la Terrasse, la cena in terrazza del Grand Hotel Rimini, che inaugura così le sue serate in abito da sera dell’estate 2021. Tutti i martedì, giovedì e sabato fino a fine estate si potrà cenare in terrazza, con serate musicali e tematizzate. Un’esperienza davvero unica da vivere. Il progetto “L’Albergo dei Sogni” si inserisce nel contesto di una Rimini che sta cambiando pelle, che riscopre il valore storico e artistico dei suoi monumenti, facendo emergere l’immagine di una città moderna che racconta la sua storia in modo originale, come un luogo-museo vivibile in ogni ora del giorno e della notte, con leggerezza, senza limiti né barriere. “L’Albergo dei Sogni” vuole aprire il Grand Hotel Rimini alla città, svelandosi al visitatore, facendosi scoprire in un modo inedito. Si tratta di un percorso museale composto da 9 postazioni posizionate nei luoghi iconici dell’albergo, dal giardino, alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando per altri spazi unici. In ognuna delle postazioni del nuovo percorso museale viene data voce a storie, raccontate con un taglio al di fuori dai canoni classici, attraverso testi, fotografie e brevi video. Il percorso è stato creato dallo staff dell’albergo che, vivendo giorno dopo giorno la struttura, ha scoperto come il Grand Hotel sia un crogiuolo di infinite storie e che farle rivivere è la chiave per assaporarne il fascino più recondito.