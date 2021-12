"Over The Skyline” il corto di fantascienza del regista riminese Marco Gentili arriva in Cineteca

Dopo decine di selezioni a Festival di tutto il mondo e dopo 16 premi internazionali vinti, arriva al cinema "Over The Skyline”, cortometraggio sci-fi scritto e diretto dal regista riminese Marco Gentili e prodotto dalla Goodfellas Motion Pictures. Mercoledì 5 gennaio 2022 alle ore 21.00 alla Cineteca di Rimini ci sarà la prima proiezione pubblica dell’opera con la presenza del regista, cast e produttore. Dopo la proiezione, si svolgerà un dibattito sulla fantascienza cinematografica in Italia e sulla genesi di Over the Skyline. La storia ha come protagonista il matematico Theodore Benson, il quale, attraverso un algoritmo, scopre la cura a quella che viene definita “la Malattia Primordiale”. Le riprese sono state effettuate tutte nella piccola frazione di Rivazzurra di Rimini per volontà del regista che qui ci è nato e cresciuto. L’idea era di darle un lustro diverso da quello che poteva essere il turismo di massa, con la quale molto spesso viene contraddistinta. Il regista voleva mostrare i luoghi della sua infanzia, o comunque, tutti quegli scorci quotidiani ed inserirli in un contesto sci-fi. Il cast del cortometraggio è composto da Mattia Santolini - che continua anche in questo cortometraggio il rapporto con il regista dopo il successo di Neo-Gaia (2018) - il giovanissimo Luca Lorenzi, Simona Gugnali e il cattolichino Roberto Serafini, mentre per il lato tecnico, troviamo Leo Scotti, Andrèe Emma Oppi, Emma Neulichedl e Christian di Benedetto. Sfida nella sfida, la produzione del cortometraggio è avvenuta in piena zona rossa e questo ha reso davvero difficoltoso, ogni passaggio e quello che poteva essere semplice, divenne un'impresa, ma questo non ha fatto altro che rafforzare la squadra, già in principio estremamente motivata a raggiungere l'obiettivo finale. Ma ciò ha anche dato vita ad uno scenario perfetto per ambientare il corto: una Rivazzurra in una condizione di totale assenza umana. Spesso non ci rendiamo conto, ma all'estero, in particolare modo in USA, quegli scorci che noi definiamo privi di fascino o ancora peggio, da evitare, rappresentano luoghi unici. Ed è così che nell’opera c’è un quinto personaggio, non accreditato nei titoli di testa e datoci dalla zona rossa: la Desolazione. Finita la produzione, il corto è partito per la stagione festivaliera dove si è fatto valere in tutto il mondo, aggiudicandosi 29 selezioni di cui 16 vittorie.