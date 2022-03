“Over the Skyline”, il cortometraggio fantascientifico torna in cineteca

“Over the Skyline”, il cortometraggio fantascientifico scritto e diretto dal regista riminese Marco Gentili, dopo il doppio sold-out dell’anteprima, mercoledì 30 marzo 2022 (ore 21 e 22.30) torna alla cineteca del Comune di Rimini. Saranno presenti alla serata il regista Marco Gentili, gli attori Mattia Santolini, Luca Lorenzi, Simona Gugnali e Roberto Serafini, il reparto tecnico e il prof. Adolfo Morganti, scrittore e appassionato di fantascienza. Prodotto dalla Goodfellas Motion Pictures, il corto ha partecipato a numerosi festival cinematografici in tutto il mondo, totalizzando 32 selezioni e 16 vittorie, fra cui quelle al Hollywood Gold Awards come Miglior Cortometraggio Fantascientifico e al New York Movie Awards come Miglior Regia. In Giappone come in Inghilterra, in America come a Parigi, “Over the Skyline” ha dimostrato che anche in Italia possono nascere prodotti Sci-Fi e che la fantascienza italiana è più viva che mai. Questa passione è dimostrata dalle vittorie conquistate anche su suolo italiano, come quelle al Florence Film Award e al Rome International Movie Awards. Ma la prova più tangibile del vivo interesse per questo genere, tanto sottovalutato in patria, è stato il calore del pubblico.