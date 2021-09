Paganello 2021, lo sport del frisbee per la prima volta in autunno

Sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021, dalle 9 alle 19, sulla spiaggia di Rimini Marina Centro, Bagni 38/39, per la prima volta arriva il Paganello 2021. Eccezionalmente in autunno, Rimini torna ad essere presa d’assedio dai dischi volanti del Paganello, la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia. Paganello non è solo sport e competizione, ma anche e soprattutto incontro con persone provenienti da tutto il mondo e anche se quest'anno sarà un’edizione in formato ridotto, non mancherà l'opportunità di divertirsi e giocare insieme. Il Beach Ultimate è un vero e proprio sport, ma la sua caratteristica più bella è il fair play: basti pensare che le gare si svolgono senza la presenza di un arbitro. Oltre alle gare tra squadre ci sono moltissime esibizioni e competizioni di freestyle tra i migliori atleti del mondo che si sfidano in singolo, a coppie o in formazioni da tre. Il coinvolgimento del pubblico raggiunge l'apice durante le gare di freestyle, quando sarà chiamato a mostrare l'apprezzamento verso gli atleti in gara. Gli spettatori arrivano da ogni continente, così come gli atleti, e per tutta la durata del Paganello la spiaggia di Rimini diventa un specchio del mondo accogliendo usi, costumi e lingue diverse. Il grande afflusso di gente fa si che occorra prenotare con un certo anticipo cercando tra gli hotel rimini vicini al Paganello o tra le strutture ben collegate con i mezzi e la spiaggia. Le finali si svolgeranno domenica dalle 15 alle 17, a seguire premiazione dei vincitori. Info: info@paganello.com www.paganello.com