Sul palco di Sgr Live arrivano i Miscellanea Beat con l ‘Within the Beatles’

Nuovo appuntamento da non perdere per la rassegna Sgr Live, il palinsesto di eventi promossi da Gruppo Sgr nella suggestiva cornice dell’arena Francesca da Rimini. Mercoledì sera (6 settembre), alle 21,30, saliranno sul palco i Miscellanea Beat con l ‘Within the Beatles’.

La magia dei Fab Four sarà raccontata attraverso canzoni, immagini e parole. I Miscellanea Beat sono un duo formatosi nel 2011 dall’incontro tra Gionata Costa, violoncellista e membro fondatore dei Quintorigo, col chitarrista e cantante riminese Massimo Marches.

L’intenzione, fin da subito, è sempre stata quella di rivisitare brani pop riproponendoli in una personale versione; talvolta limitandosi a rieseguire le composizioni in chiave “unplugged", altre volte provando ad allontanarsi sensibilmente dall’originale.

In questo senso, il primissimo esperimento, da parte del duo, si è compiuto attraverso il repertorio dei Beatles, così in seguito, grazie alla collaborazione con i riminesi Giuseppe Righini, voce recitante e Massimo Modula alla grafica, ha preso vita "Within the Beatles”, uno spettacolo fatto di musica, immagini e racconti, per omaggiare e rivivere ancora una volta la magia dei Fab Four.

Tutti gli spettacoli di SGR Live sono ad ingresso gratuito.