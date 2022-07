"Il Palio del Daino", torna la rievocazione storica più attesa dell'estate

Due armigieri a guardia delle Torre Portaia di Mondaino. Due figure sospese nel tempo, tra Medioevo e modernità. Sono i protagonisti del video promozionale dedicato alla 33esima edizione del Palio del Daino, l'evento di rievocazione storica che animerà Mondaino dal 18 al 21 agosto prossimi.

“Il tempo ritorna” è il claim scelto per l'edizione 2022, che segna l'atteso ritorno di una delle manifestazioni simbolo del territorio della Valconca dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Il video è stato realizzato dal comitato organizzatore del Palio, guidato dalla Pro Loco di Mondaino, e verrà diffuso nelle prossime ore sui canali social ufficiali.

La trama del video

Un'avvincente storia di emozioni senza fine, che ci accompagna al Palio del Daino 2022... Due armati, l'impavido dedito anima e corpo al suo servizio, e il bighellone, intento notte e giorno in scherzi e giuochi di ogni sorta. Entrambi costretti ad una lunga clausura, aspettando il tanto atteso ritorno... Da sempre in contrapposizione, oggi finalmente UNISCONO I CUORI all'unisono, grazie alla proclamazione dell'editto che sancisce lo svolgimento del Palio del Daino 2022, al suono di "IL TEMPO RITORNA!". Preparati a vivere esperienze indimenticabili e a fare scorta di emozioni nella nostra Mondaino, dal 18 al 21 Agosto!

“Questo video – spiega il direttore artistico della comunicazione, Pier Paolo Saioni – racchiude in sé l'ispirazione che ci ha guidati in questi ultimi mesi di duro lavoro preparatorio in vista del ritorno del Palio. Tutto nasce dalla volontà di creare una continuità ideale con le precedenti edizioni. Ai visitatori vogliamo trasmettere l'impressione che nulla sia cambiato in questi ultimi due anni. Gli ospiti torneranno ad immergersi nelle atmosfere medioevali tipiche del Palio, e sarà come se l'emergenza non ci fosse mai stata. Vogliamo lanciare in questo modo un messaggio di fiducia per tutto il territorio della Valconca”.