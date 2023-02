“Pam! Parole a matita”, va in scena l'omaggio a Gianni Rodari e Bruno Munari

Domenica 19 febbraio (ore 17:00) torna al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina la fortunata rassegna Famiglie a Teatro con lo spettacolo “Pam! Parole a matita” di Luna e Gnac", che oltre a due attrici in scena prevede videoproiezioni e disegni dal vivo.

Lo spettacolo di Luna e Gnac racconta l’avventura di Berta e Adele, che si ritrovano magicamente catapultate all’interno del libro che contiene tutte le parole: il vocabolario. Berta vorrebbe scappare, Adele invece vuole esplorare quello strano universo. Filastrocche e giochi di parole fanno scoprire alle due ragazze che le parole sono veicolo di fantasia ed emozioni. Quando ritorneranno alla loro realtà saranno cambiate, ricche di una nuova amicizia.

Nel corso dello spettacolo, oltre alle due attrici in scena ci sarà un grande schermo sul quale saranno proiettati disegni dal vivo in grado di affascinare e incuriosire i più piccoli, accompagnandoli dentro le storie, per imparare a leggere e scrivere attraverso un teatro fatto di immagini. Un piccolo omaggio a Bruno Munari e Gianni Rodari, e ai grandi maestri che hanno reso la nostra infanzia un piccolo mondo poetico.

Le attrici utilizzano filastrocche, ninne nanne, poesie e canti, spesso parlando in rima o giocando con le parole, sia dal punto di vista sonoro (significante) che del suo significato. Questo per avvicinare i bambini al gioco linguistico, fatto di rime, assonanze, scomposizione di sillabe, storpiature. ll bambino riconosce in modo naturale i suoni “amici” che le parole generano quando sono messe in corrispondenza fra loro.