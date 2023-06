"Pane Burro & Burattini", in scena lo spettacolo "Crazy Animals" per bambini e famiglie

Prezzo non disponibile

Giovedì 15 giugno, alle 21:30, a Coriano presso il Parco "Ivo Casadei", per una serata all'insegna del divertimento e della convivialità per grandi e piccini, va in scena il festival di Teatro di figura e di strada "PaneBurro&Burattini" con Katastrofa Clown e lo spettacolo "Crazy Animals": uno spettacolo comico fatto con pupazzi e marionette a filo. una grande varietà dove si passa da struzzi ballerini a galli canterini, da scoiattoli impazziti a conigli magici, da papere lanciate da catapulta a tanti altri animali ancora.

Ingresso libero. Al termine della serata merenda per tutti i bambini.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatro Corte Coriano (via Garibaldi, 127)