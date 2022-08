"Pane Burro & Burattini", in scena lo spettacolo "Fagiolino pescatore" per bambini e famiglie

Mercoledì 10 agosto, alle 21:30, a Villa Verucchio in Piazza Europa, per una serata all'insegna del divertimento e della convivialità per grandi e piccini, va in scena il festival di Teatro di figura e di strada "PaneBurro&Burattini" con lo spettacolo "Fagiolino pescatore".

Ingresso libero. Non occorre prenotazione. Al termine della serata merenda per tutti.