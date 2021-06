Paolo Cevoli sul web racconta “La Dritta via”

Paolo Cevoli torna online con una serie di puntate dedicate a un romagnolo d’adozione e d’eccezione: Dante Alighieri. Nel settecentenario della morte del Sommo Poeta, il comico romagnolo, prendendo spunto da alcuni passi della Divina Commedia, racconta di luoghi e personaggi del territorio citati direttamente da Dante o a lui collegati – “La Diritta via” è il titolo scelto per la serie che parte il 17 giugno, ogni giovedì alle 21, sui canali social regionali e su quelli dell’attore, con le puntate tematiche “Il viaggio”, “L’amore”, “La commedia”, “Il lavoro” – Ma “la diritta via” è anche la Via Emilia, dal Ponte di Tiberio alla Piazza dei Cavalli di Piacenza, con una deviazione verso la città di Ravenna che custodisce la Tomba del padre della lingua italiana. Prendendo spunto da alcuni passi della Divina Commedia come un Dante moderno, uno storyteller 2.0, con la semplicità comica che lo contraddistingue, Cevoli racconta luoghi e personaggi della nostra Regione, citati direttamente da Dante. Ma c’è spazio anche per luoghi e situazioni che apparentemente non sono collegati alla Divina Commedia, ma da cui si può trarre spunto per parlare dell'opera del poeta, con accostamenti anche azzardati: la Motor Valley, l'enogastronomia tipica, il wellness e lo sport, cioè le passioni del territorio, oltre alla simpatia e all’ospitalità dei romagnoli.

Il format promosso da Apt Servizi Emilia Romagna segue il successo di Romagnoli DOP, con oltre venti milioni di visualizzazioni nelle due edizioni. L’appuntamento con “La Diritta via” è per ogni giovedì (dal 17 giugno) alle 21 sui canali social dell’Emilia Romagna e su quelli di Paolo Cevoli (Facebook: https://www.facebook.com/paolo.cevoli; Youtube: Paolo Cevoli SemiTV https://www.youtube.com/channel/UC_yWSMumIu4jnhUGlO-aYGQ; Instagram: https://www.instagram.com/paolocevoli).