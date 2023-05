Un tour alla scoperta dei miti e delle leggende della città, attraverso le parole degli amanti Paolo e Francesca

La città di Santarcangelo, nasconde tra i propri vicoli, scalinate e piazzette, segreti e leggende che animano questi luoghi dal lontano Medioevo. Nel mese di giugno, l'Associazione Pro Loco Santarcangelo, in collaborazione con "Il Pozzo dei desideri" e "Compagnia San Michele", offrono l'opportunità di andare alla scoperta di questi "misteri" attraverso un tour alquanto singolare. Per l'occasione, infatti, passeggiando tra le vie del borgo antico verrà narrata e recitata, da attori in costumi medievali, la tragedia degli amanti Paolo e Francesca. Un'opportunità dunque, per andare alla scoperta dei segreti custoditi tra le mura della cittadella medievale, impreziosito e accompagnato il tutto dal racconto della vicenda amorosa "sciagurati" amanti.

L'itinerario terminerà con una degustazione di eccellenze gastronomiche locali (olio, formaggi, vini, salumi e dolci).



Date: 7/06, 14/06, 21/06, 28/06

Orario: 21:00

Durata: 2 ore più degustazione finale

Costo: adulti 20€ (gratuito fino ai 14 anni)

Prenotazione obbligatoria