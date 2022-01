Paolo Migone sale sul palco a Rivabella

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il 28 gennaio, ore 21.30, appuntamento al Mamì Bistrot di Rivabella con la comicità corrosiva di Paolo Migone, il camaleontico cabarretista toscano, uno degli “one man show” più apprezzati di Zelig. La prevendita per lo spettacolo è già iniziata (https://paolomigone28gennaio.eventbrite.it).

Forte di una solida esperienza teatrale, Migone sul palco ha la capacità di raccontare, attraverso una gestualità essenziale, situazioni e immagini rievocandole con l’ausilio di uno stile visionario ma, nello stesso tempo, sobrio e di grande impatto. Attore, regista e autore teatrale e televisivo, Paolo Migone usa come filtro la sua inimitabile mordacità toscana. Il suo argomento preferito è l’eterno gioco fra uomini e donne che, pare, fornirgli spunti creativi inesauribili con un occhio sempre attento ai costumi contemporanei e alla realtà del suo tempo.

Le sue verità, il suo punto di vista passano attraverso il clima surreale che Migone riesce magicamente a ricreare in ogni sua esibizione (costo biglietto 38 euro + una consumazione).