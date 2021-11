Paolo Nani porta in scena La Lettera

Una trama, una valigia di oggetti, quindi microstorie per un unico indiscusso protagonista del palcoscenico. La stagione del Teatro Galli prosegue ospitando Paolo Nani, uno dei più affermati attori e registi a livello internazionale del ‘teatro fisico’, che martedì 16 novembre (ore 21) porta a Rimini il suo spettacolo-icona, La Lettera. Dal 1992 questo spettacolo è rappresentato in tutto il mondo, dalla Groenlandia al Giappone, in Argentina e in Spagna, in Norvegia e in Italia con oltre milleottocento repliche. Un successo frutto del talento, della dedizione e della precisione di Nani e del meccanismo, piccolo e perfetto, su cui è costruito lo spettacolo.

La lettera è liberamente ispirato al libro dello scrittore francese Raymond Queneau Esercizi di Stile, scritto nel 1947, dove una breve storia è ripetuta novantanove volte in altrettanti stili letterari. Il tema è semplice: un uomo entra in scena, si siede a un tavolo, beve un sorso di vino che però sputa, contempla la foto della nonna e scrive una lettera. La imbusta, affranca e sta per uscire quando gli viene il dubbio che nella penna non ci sia inchiostro. Controlla e constata che non ha scritto niente. Deluso, esce.

La storia de La lettera si ripete quindici volte in altrettante varianti come: all’indietro, con sorprese, volgare, senza mani, horror, cinema muto, circo, e via dicendo. Solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti, Paolo Nani dà vita a 15 micro storie, tutte con la medesima trama ma interpretate ogni volta da una persona diversa. Nell'arco di 80 minuti non lascia un attimo di respiro e inchioda lo spettatore: uno spettacolo che è dunque uno studio sullo stile, sulla sorpresa e sul ritmo, che vengono portati all'estremo della precisione ed e?cacia comica, nella costante evoluzione dello spettacolo.

Paolo Nani risiede e lavora a Vordingborg in Danimarca dal 1990. Originario di Ferrara nel 1978 entra in contatto con la compagnia teatrale di origine argentina Teatro Nucleo, diretta da Cora Herrendorf e Horacio Czertok. Lavorerà con la compagnia fino al 1990, con spettacoli in tutta Europa. Nell'autunno dello stesso anno si stabilisce in Danimarca dove comincia una collaborazione con il Teatret Cantabile 2 diretto da Nullo Facchini, lavorando in "Stumfugle" (Primo Premio al Festival Impulse '92, Germania), poi in "Helvede", ispirato a Dante (premiato nel '93 dall'Associazione Critici Danesi). Nel 1995 fonda la propria compagnia che denominerà Paolo Nani Teater.

Durante questi anni Paolo Nani, oltre a girare in lungo e in largo con i suoi spettacoli, approfondisce il suo lavoro di regia, produce e dirige diversi spettacoli, sviluppa il suo lavoro di pedagogia teatrale, organizzando workshops e insegnando a diverse riprese in Italia, Norvegia, Islanda, Colombia e in scuole come la Scuola Teatro Dimitri, in Svizzera, La School of Stage Arts e la Scuola Nazionale di Teatro in Danimarca. Ingresso unico 15 euro. Biglietti e-mail biglietteriateatro@comune.rimini.it Biglietti on line su biglietteria.comune.rimini.it.