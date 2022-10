Un viaggio verso la versione migliore di me stesso”, un racconto lungo 800km di Paolo Righi

Martedì 18 ottobre alle ore 21:00, il celebre “Cammino di Santiago de Compostela” sarà al centro della serata ospitata al Club Nautico di Rimini.

Protagonista Paolo Righi in un racconto sull’esperienza personale conclusa in agosto e da lui stesso descritta “…un viaggio verso la versione migliore di me stesso”.



Un appuntamento a ingresso libero, introdotto dal vice presidente del Club Andrea Musone e moderata da Andrea Raggini.

Tanti racconti carichi di emozioni e immagini dedicate a questo lungo viaggio: un groviglio di passi e strade in mezzo alla natura che l’Unesco ha voluto proclamare Patrimonio dell’umanità nel 1993.

“Ci sono molti mari da navigare, sicuramente il più affascinante è quello che è dentro ad ognuno di noi”.



L’evento vedrà la partecipazione di Massimo Guidi (Living Sport Rimini).



L’esperienza del cammino è un’esperienza con se stessi, è un momento di raccoglimento in compagnia del proprio zaino carico di speranze, la quotidianità di ostelli a camerate, pasti frugali, ma soprattutto tanta voglia di sfidare i propri limiti per ritrovare un benessere unico nella quotidianità moderna.

Decidere di camminare così tanti chilomentre è una sfida quotidiana fatta di ascolto, di silenzio, di conoscenze che nascono in mezzo alla polvere dei sentieri, condividendo le gioie delle tappe conquistate ma anche la fatica.