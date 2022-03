Paolo Spaccamonti & Stefano Pilia danno voce e suono a “L’uomo con la macchina da presa”, un classico del cinema muto

Venerdì 25 marzo (ore 21.15) il salone Snaporaz di Cattolica ospiterà la sonorizzazione di “L'uomo con la macchina da presa”, diretto dal regista sovietico Dziga Vertov, il monumento del cinema costruttivista sovietico, un vorticoso mosaico sull'utopia dell'uomo-macchina. Nonostante la sua indiscussa reputazione, questo classico del cinema muto non è mai stato mostrato con la musica che lo stesso Vertov aveva immaginato per il film, e che fu eseguita soltanto alla sua prima uscita. I musicisti Stefano Pilia e Paolo Spaccamonti, dopo l'esperienza con C'era una volta di C.T. Dreyer e più di recente con il capolavoro Greed di Erich von Stroheim (entrambi prodotti dal Museo Nazionale del Cinema di Torino) si incontrano nuovamente sul palco, questa volta in duo, per dare voce e suono ad una delle ultime espressioni dell'avanguardia cinematografica sovietica. Il film è prima sonorizzazione del circuito Biglia - palchi in pista, il circuito ATER Fondazione dedicato alla musica dal vivo, che riunisce quattro live club tra i più importanti della regione (Locomotiv Club di Bologna, Bronson di Ravenna, OFF di Modena, Circolo Arci Kessel di Cavriago, RE) insieme a due teatri del Circuito Regionale Multidisciplinare di ATER Fondazione (Teatro Comunale “Laura Betti” di Casalecchio di Reno e il Salone Snaporaz di Cattolica). L’ingresso è a pagamento (€ 6 in prevendita su DICE, € 7 in biglietteria). Per accedere al Salone Snaporaz è necessaria la certificazione verde (green pass) rafforzata.