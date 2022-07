Sul palcoscenico del Parco degli Artisti pronta a esibirsi “la rockstar della fisica”

Giovedì 7 luglio, alle 21, sarà la scienza a calcare le scene al Parco degli Artisti di Rimini con Gabriella Greison, che proporrà uno dei suoi monologhi di maggiore successo: Einstein forever. Gabriella Greison, genovese di origini scozzesi, è fisica, scrittrice e performer teatrale. Ha conseguito la laurea in Fisica Nucleare a Milano e ha lavorato come insegnante nei licei milanesi e successivamente romani. Ha lavorato due anni all’Ecole Polytechnique di Parigi e per diversi anni al Museo della Scienza di Milano. Ha creato trasmissioni radiofoniche e televisive, scritto su riviste e quotidiani. Attualmente vive in Italia, tra Milano e Genova.

È stata definita “la donna della fisica divulgativa italiana” (Huffington Post), “la rockstar della fisica” (Corriere della Sera), “il volto rivoluzionario della scienza in Italia” (GQ), di lei hanno scritto “ha creato un nuovo filone che non esisteva prima, con i suoi racconti di fisica romanzata a teatro e nei suoi romanzi” (Repubblica). I suoi libri sono tradotti all’estero. Per i suoi lavori su Marie Curie è stata intervista da una rivista polacca, per quelli su Mileva Maric da giornali, tv e riviste serbe.

“Einstein forever” è il monologo in cui ripercorre la vita del più grande scienziato di tutti i tempi. Einstein l’incantatore di folle, Einstein il visionario, Einstein il curioso, Einstein il sognatore. Una dichiarazione d’amore nei confronti di chi ci ha insegnato a sognare, e – conoscendone la storia – ci permette di restare bambini per sempre. La Greison ha approfondito le sue ricerche a Princeton, in America, dove Einstein ha vissuto gli ultimi vent’anni della sua vita, e alla Hebrew University di Gerusalemme, dove è presente il più grande archivio sullo scienziato, e ha scritto il romanzo omonimo da cui ha tratto il testo di questo spettacolo teatrale, con parole e musica. Le musiche sono quelle che realmente Albert Einstein suonava col violino, chiuso nel suo studio, nei momenti di svago.

Biglietti su liveticket da € 12,00 + diritti prevendita, o acquistabili la sera stessa e prenotabili al numero 3351207464 (whatsapp).

Il Parco degli Artisti si trova a Vergiano di Rimini, in Via Marecchiese 387 (area ex Tiro a Volo). Per la ristorazione, sono aperti al parco Il Casotto per crostini e piadine e il ristorante Notevolo.