Al Parco degli artisti i Rangzen e un omaggio ai Beatles "Let it be"

Nella magnifica Arena del Parco degli Artisti, a Vergiano area ex Tiro a Volo, sabato 12 giugno alle 21.00 da un'idea di Massimo Roccaforte in collaborazione con il Comune di Rimini e Sorrido Libero, Rimini Classica propone il concerto evento dedicato ai Beatles "Let it be". Saranno 50 gli artisti sul palco, diretti da Aldo Maria Zangheri, per un concerto da tempi pre covid, consentito dalle maxi dimensioni del mega palco allestito nell'arena. Protagonisti saranno i Rangzen della famiglia Cardelli, nel repertorio dei Fab Four a loro più congeniale, con i fratelli Claudio e Ricky come front men. Saranno accompagnati e supportati dall'Orchestra sinfonica Rimini Classica e dal coro di 30 ragazze delle Note in Crescendo, dirette da Fabio Pecci. Tutti gli arrangiamenti sono stati scritti per l'occasione da Marco Capicchioni, ormai una garanzia di valore assoluto. Hey Jude, Live or let die, Yesterday, Here comes the sun e tutti i più grandi successi dei Beatles saranno in scaletta, per una serata che si preannuncia memorabile. Biglietti ancora disponibili sul circuito liveticket o anche acquistabili direttamente al botteghino a partire dalle 20.00. Info presso riminiclassica@gmail.com