“Parla con lei” con “Olympe de Gouges e noi”, figura storica e antesignana del femminismo

Per il secondo appuntamento del ciclo “Parla con lei. Sapienza contro violenza” promosso dall’associazione di volontariato Coordinamento Donne Rimini, sabato 26 marzo alle ore 17 al Museo della Città (Sala del Giudizio) si svolgerà l’appuntamento dedicato a “Olympe de Gouges e noi”, figura storica e antesignana del femminismo, a partire dai volumi “La dichiarazione sovversiva. Olympe de Gouges e noi” (Mucchi editore, a cura di Thomas Casadei e Vittorina Maestroni) e “Un dialogo su Olympe de Gouges. Donne, cittadinanza, schiavitù” (Edizioni ETS, a cura di Thomas Casadei e Lorenzo Milazzo). L’ incontro sarà con Thomas Casadei e Vittorina Maestroni in dialogo con Vera Bessone del Coordinamento Donne Rimini. Introduce Chiara Bellini, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Rimini. L’iniziativa è inserita nel calendario di proposte “L’otto sempre - 1922/2022” che prevede un mese di incontri, dibattiti, conferenze, spettacoli e concerti dedicati alle donne. Un cartellone frutto di una programmazione corale che vede il Comune di Rimini insieme alle associazioni che hanno aderito alla costituzione della Rete Donne Rimini.

Olympe de Gouges non è solo un classico misconosciuto o da riscoprire, da leggere, studiare e discutere, ma anche un’autrice che con i suoi scritti e la sua stessa esistenza offre ancora oggi straordinari spunti di riflessione nell’indagare i rapporti tra uomini e donne. L’opera “La dichiarazione sovversiva. Olympe de Gouges e noi” (Mucchi editore) si compone di una breve nota biografica, che dà conto dei caratteri di straordinarietà dell’esistenza di questa donna certamente “fuori dagli schemi”, di una narrazione, in forma di graphic novel realizzata con grande professionalità e perizia da Claudia Leonardi, di alcuni aspetti rilevanti della sua riflessione e attività culturale e politica, nonché di dieci voci che mettono a fuoco, ricavandole in particolare dalla Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina una serie di questioni-chiave, che da esse emergono: uguaglianza e differenza, libertà, giustizia, teatro, parola, suffragio, cittadinanza, lavoro, schiavitù e oppressione, rivoluzione.

Il volume è a cura di Thomas Casadei e Vittorina Maestroni, con scritti di Tindara Addabbo, Serena Ballista, Silvia Bartoli, Thomas Casadei, Natascia Corsini, Caterina Liotti, Annamaria Loche, Vittorina Maestroni, Anna Scapocchin, Serena Vantin e con una graphic novel di Claudia Leonardi. L’incontro è a ingresso libero, nel rispetto delle normative anti Covid.