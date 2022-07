"Parole tra noi leggere", l'appuntamento con la letteratura e i suoi protagonisti

A Bellaria Igea Marina torna la rassegna "Parole tra noi leggere", gli appuntamenti con la letteratura e gli incontri con gli autori nella cornice nobile dei giardini della Casa Rossa di Alfredo Panzini.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Bellaria Igea Marina e Rapsodia Festival.



Venerdì 8 luglio, apre le danze Ben Pastor, una scrittrice che scrive romanzi come li si scriveva una volta, con tutta l’arguzia e la grazia che ogni parola richiede, che ogni scena impone, e ci fa entrare nel mondo di un personaggio che non può che metterci davanti a tutti i dubbi che la Storia propone: il suo Martin Bora, ufficiale della Wermacht, si muove attraverso tutti gli snodi della seconda guerra mondiale, negli anni in cui al potere c’è Hitler e le truppe tedesche avanzano per l’Europa diffondendo il terrore: ed è lì, dalla parte oscura dell’uomo che ha vissuto quei tempi che Ben Pastor ci porta e ci guida, costruendo su quello sfondo più che reale i gialli che Martin Bora dovrà sbrogliare, tra la profonda avversione per i metodi nazisti e il suo doverci star dentro, a modo suo, certo, ma pur sempre dentro. Ed è lì, dentro di noi, che avviene qualcosa che non dovrebbe avvenire: amare un personaggio che mai e poi mai potremmo amare.

Venerdì 15 luglio, i giardini ospiteranno la scrittrice Nadia Terranova. Col suo "Trema la notte", torna ad abitare lo spazio che più ama e che è lo stretto di Messina, e porta anche ad abitare con lei e con i suoi personaggi uno dei passaggi più drammatici che quella terra abbia vissuto: il più devastante terremoto mai avvenuto in Europa, che rade al suolo Messina e Reggio Calabria. Siamo nel 1908 e i suoi personaggi si trovano immersi in questa tragedia, perdono tutto eppure l’evento dona loro l’inattesa possibilità di erigere, “sopra le macerie un’esistenza magari sghemba, ma più somigliante all’idea di amore che si possa immaginare. Perché mentre distrugge l'apocalisse rivela, e ci mostra nudo, umanissimo, il nostro bisogno di vita che continua a pulsare, ostinatamente.”



Venerdì 22 luglio, il terzo viaggio, dopo esser stati in Polonia e poi a Messina, lo faremo a Cagliari: sono sempre negli anni della Belle Époque quelli in cui si svolgono le strane vicende che hanno nome Il complotto dei Calafati. Nel libro, pubblicato per Einaudi da Francesco Abate, c’è un mistero da risolvere, un assassinio apparentemente senza soluzione né senso, ma a incantarci è “l’atmosfera esotica della Cagliari del 1905, tra la necropoli punica e il porto, tra la comunità cinese della Marina e la malavita locale” la stessa Cagliari in cui ci condurrà un Cicerone di tutto rispetto, uno che di quella città e dei suoi misteri sa tutto o quasi tutto e che ogni materiale che ha raccolto e di quel materiale e di quel mondo non si limiterà a parlarci, ma ce lo mostrerà, proiettando mentre racconta, le immagini da cui è nata la fantasia di questo suo ultimo romanzo.



A chiudere la rassegna, il 29 luglio, uno degli scrittori più amati dei lettori italiani e non solo, Marcello Simoni, protagonista di una doppia presentazione perché sono due i romanzi usciti con la sua firma nel 2022. Uno, La dama delle lagune, l’ha pubblicato la Nave di Teseo, mentre per Newton Compton, la sua casa storica, uscirà a breve Il castello dei falchi neri. Anche qui siamo dentro a romanzi storici eppure però non parliamo di gialli, bensì di thriller e di thriller storici Marcello Simoni è il maestro: secondo Antonio D’Orrico, “Marcello Simoni è l’unico erede legittimo di Umberto Eco (ma è più divertente del maestro).” Da una parte un medioevo prima dell’anno mille, dall’altra una storia ambientata al tempo delle crociate. Un incontro che avemmo anche potuto chiamare… Anno Domini.

Il programma

8 luglio:

Ben Pastor presenta:

Martin Bora e La sinagoga degli Zingari (Sellerio 2021)



15 luglio:

Nadia Terranova presenta:

Trema la notte (Einaudi 2022)



22 luglio: Francesco Abate presenta:

Il complotto dei Calafati (Einaudi 2022)

Con proiezioni di diapositive di foto della Cagliari di inizio Novecento



29 luglio:

Marcello Simoni presenta:

La dama delle Lagune (La nave di Teseo 2021)

e Il castello dei falchi neri (Newton Compton 2022)