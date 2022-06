Parte "Come nomadi nei borghi”, quattro tappe fra cucina, musica, storia, condivisione e solidarietà

Condivisione, (ri)scoperta degli angoli più belli del territorio, cucina, musica, storia, storie e solidarietà: c’è un po’ di tutto in “Come nomadi nei borghi”, il nuovo progetto ideato da Fausto Fratti e Stefania Arlotti e proposto dall’Associazione Brigata del Diavolo-Cuochi Sognatori a quattro Comuni della Valmarecchia che l’hanno abbracciato immediatamente.

Il format di un progetto itinerante in quattro tappe si aprirà il 22 giugno a Montebello e si chiuderà il 14 settembre a Santarcangelo dopo le serate di luglio e agosto a Verucchio e Ca’Rosello di Secchiano di Novafeltria: “Il fil rouge saranno le chiese, lo stare insieme e il racconto: dopo la conviviale cena “al sacco” fra note “zingare” di accompagnamento (ogni commensale si porterà la cena da condividere nel caso con i presenti), i presenti porteranno la loro sedia davanti al portale della chiesa di turno e con gli sguardi addolciti dai colori del tramonto ci immergeremo nella forma leggera dell’intrattenimento e del racconto, nei mondi reali e immaginari con le narrazioni di una serie di personaggi locali. L’intero ricavato sarà poi destinato ai servizi sociali dei quattro Comuni per aiutare persone e situazioni di difficoltà. Abbiamo testato il format la scorsa estate fra le rovine di Scorticata e il borgo clementino riscontrando grande apprezzamento e voglia di socialità genuina”.

Il calendario

Mercoledì 22 Giugno 2022 ore 19:30 Montebello - Giancarlo Zoffoli e Maurizio Matteini Palmerini

La natura e la storia, il mutamento demografico di Torriana e Montebello, Il paesaggio e le specie vegetali, la guerra e gli episodi cruenti ed epici avvenuti fra queste colline.

Mercoledì 13 Luglio 2022 ore 19:30 Verucchio

Gianfranco Miro Gori “Il romagnolo”

Con Miro passeggeremo fra caratteri veri e i luoghi comuni dell’anima romagnola. I tratti identitari che spesso il dialetto ha saputo cogliere con immagini uniche e intramontabili.

Mercoledì 24 agosto 2022 ore 19:30 Ca’ Rosello- Secchiano

Luigi Cappella e Lorenzo Valenti spostano il racconto fra le antiche mura di Ca’ Rosello e in generale nelle atmosfere e nelle storie delle genti della Valmarecchia, umanità e vicende che appartengono al nostro passato ed al nostro presente.

Mercoledì 14 Settembre 2022



a lui il compito di riportare la memoria su persone che hanno calpestato le strade di Santarcangelo con le loro presenze “fuori dal coro” …perché bizzarre, stravaganti o speciali, presenze divenute care e familiari per tanti.