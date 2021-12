Parte da Rimini "Solo" la nuova tournee di Arturo Brachetti

Dopo 450.000 spettatori in quattro stagioni in quasi 400 repliche, il più grande trasformista al mondo torna sui palcoscenici italiani con il suo spettacolo più completo. Parte da Rimini la nuova tournée di "Solo. The legend of quick-change", lo spettacolare one man show di Arturo Brachetti, che dopo l’anteprima di novembre ad Asti arriva al Teatro Galli dal 7 al 10 dicembre (ore 21).

Quattro serate dedicate all’arte del trasformismo, con oltre 60 nuovi personaggi, molti ideati appositamente per questo show, presentati agli spettatori nell’arco di 90 minuti, con un ritmo incalzante e coinvolgente. In "Solo" Brachetti propone anche un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline di cui è maestro: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser, in un mix tra scenografia tradizionale e videomapping.

Brachetti in "Solo" apre le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire. Brachetti schiuderà la porta di ogni camera, per scoprire la storia che è contenuta e che prenderà vita sul palcoscenico. Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà: tutto è possibile insieme ad Arturo Brachetti, che ha dato vita ad un varietà surrealista e funambolico, in cui immergersi lasciando a casa la razionalità. Dai personaggi dei telefilm celebri a Magritte e alle grandi icone della musica pop, passando per le favole e la lotta con i raggi laser in stile Matrix, Brachetti regalerà al pubblico un entusiasmante ‘assolo’, adatto a chiunque voglia farsi travolgere dalla fantasia.