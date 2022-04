Parte da Verucchio Inonda Tour, il tour 2022 di The Ironsides

Sabato 16 aprile inizia da Verucchio Inonda Tour, il tour 2022 di The Ironsides, la band originaria di Morciano che ha all’attivo 4 album e più di 300 live. La band è nata nel 2011 ed è composta da Giacomo Mazzuca (voce), Andrea Menini (chitarra e cori), Eugenio Borgia (batteria), Matteo Cecchini (basso e cori).

I prossimi concerti presenteranno il nuovo album dal titolo I dolori del giovane Euge, sei canzoni nate come un diario intimo, il racconto sincero di storie quotidiane ma universali, delle piccole e grandi cose che compongono le nostre giornate. Dopo lavori che guardavano più all’attualità e alla società contemporanea, con testi anche scanzonati, ironici e irriverenti, quest’ultimo album è invece un viaggio introspettivo nei sentimenti – e il titolo con richiami classici lo premette – e nelle emozioni, accompagnato dalle sonorità originali della band.

Il mondo di The Ironsides mixa musica elettronica, rock, trap e pop, o per dirla nel gergo dei The Ironsides, TRock, generi differenti che danno vita a uno stile eclettico, personale e riconoscibile, che consente al gruppo di esprimersi in totale libertà. Dopo la data di Verucchio seguirà Sestino (AR) il 24 aprile, Gabicce Mare il 28 maggio e Breganze (VI) il 18 giugno. Altre ne seguiranno e per restare aggiornati si consiglia di seguire gli account social ufficiali.