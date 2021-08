Da giovedi 5 Agosto a Gemmano e da mercoledì 18 Agosto a San Clemente partono i laboratori per selezionare il cast giovane di Stal Mami reloaded. La celebre commedia di Liliano Faenza co-prodotta da Città teatro e Sagra musicale Malatestiana/Comune di Rimini, verrà ripresa in anteprima il 2 settembre in Piazza Mazzini a San Clemente, prima delle repliche autunnali. A Gemmano ci saranno anche degli appuntamenti dedicati ad “over” e nonni, mentre i ragazzi di San Clemente potranno frequentare a partire dal 18 agosto. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e si svolgono nell’ambito di Mille e una notti in Valconca 2021, con il contributo dei Comuni di Gemmano e San Clemente (RN).

Lo spettacolo Stal Mami Reloaded ovvero L’invenziòun ad Stal Mami, una farsa underground in dialetto riminese, racconta uno stralcio di storia e costume sia riminesi che italiani e internazionali, dall’avversione fascista per le osterie, possibili covi di dissenso e vizio, alla politica ondivaga del regime nei confronti del dialetto, sullo sfondo dei costanti preparativi bellici: il primo di settembre del 1939, mentre Lilièn dà gli ultimi ritocchi al canovaccio, con l’aggressione nazista alla Polonia, inizia la seconda guerra mondiale.

Lo spettacolo ha debuttato a a Rimini nell’ambito della Sagra Musicale Malatestiana in collaborazione con Lingue di Confine, a Luglio 2019. Gli interpreti sono: Francesca Airaudo, Elisa Angelini, Mirco Gennari, Lorenzo Scarponi. Le musiche a cura di Fabio Bruschi eseguite dal vivo dal Duo Barrique: Gioele Sindona (violino, mandolino, voce) e Tiziano Paganelli (fisarmonica). Regia di Davide Schinaia.

1) Laboratorio Stal Mami Teen- con ragazzi e adolescenti dai 13 ai 17 anni

Gemmano 5-12-19-26 agosto ore 15.30-17.30 presso Sala Pillitteri.

San Clemente 18- 19 - 20- 21-30 Agosto ore 15.30-17.30 presso Teatro Villa.

Lo spettacolo è preceduto da un laboratorio teatrale gratuito destinato a un gruppo di ragazzi dal 13 ai 17 anni, che potranno poi essere inseriti nel cast dello spettacolo nel ruolo dei coetanei di Faenza. I giovani verranno guidati dal regista Davide Schinaia e dall’aiuto regia, l’attrice Giorgia Penzo e si cimenteranno in giocose azioni sceniche corali e semplici canti popolari dell’epoca. Il laboratorio, dedicato agli adolescenti, costruirà il gruppo degli “sbullonati” descritti dal giovane Liliano Faenza, compagni di scuola “alla Amarcord”, con cui andremo a costruire quadri divertenti che verranno inseriti nello spettacolo. I ragazzi avranno modo di affrontare e vivere insieme un momento di svago e insieme di crescita, al termine del quale potranno entrare a far parte del cast dello spettacolo STAL MAMI RELOADED.

2) Laboratorio LA BUTEGA ‘AD STAL MAMI con nonni e “over”

Gemmano 5-12-19-26 agosto ore 17.30 - 19.00 presso Sala Pillitteri

Momento d’incontro e racconto per i “non più giovani” tra chi parla e vive quotidianamente il dialetto, ma anche chi ha risentito di isolamento sociale, a cura degli attori di Città Teatro. Ci metteremo in gioco con le scene più famose di Stal Mami, emergeranno i ricordi e i “corpi dialettali” prenderanno vita senza artificio, per raccontare la veracità e lo spirito che da popolare diventa poetico.

Al termine del laboratorio i nonni che lo desidereranno potranno partecipare come figurazioni speciali dello spettacolo Stal Mami Reloaded.

Informazioni e iscrizioni al workshop giorgia.penzo@cittateatro.it t. 391- 3360676

www.cittateatro.it