Party di Natale alla Mwc Square per le famiglie appassionate di moto e biciclette

Buon Natale da Misano World Circuit. Venerdì 3 dicembre, dalle 15.00, è in programma MWC XMAS Square Party dedicato a tutte le famiglie appassionate di moto e biciclette per condividere un 2021 davvero eccezionale e scambiarsi gli auguri per le Feste e per un 2022 che tutti vogliono acceleri forte verso una condizione di normalità. Il party natalizio si svolgerà alla MWC Square e fino alle 19.00 con un programma di eventi e sorprese. Non mancheranno i piloti al Mwc Xmas Square Party. Dopo le fatiche del motomondiale alcuni alfieri della Riders’ Land saranno a MWC per sessioni di autografi con gli appassionati. Per i collezionisti e appassionati, sarà realizzata una nuova tiratura limitata dell’introvabile poster dell’ultima gara di Valentino Rossi a Misano. Insieme a Tecnobike fino alle 16.30 saranno organizzati tour con biciclette elettriche all’interno del grande parco dei motori, come ormai è identificato il Marco Simoncelli. Garage 51, in aggiunta alle idee regalo presenti in store, darà ai bambini la possibilità di divertirsi e provare le Ducati elettriche giocattolo, messe a disposizione dalla Peg Perego alla Mwc Square. A disposizione degli appassionati, ad un prezzo speciale, anche il Simulatore MotoTrainer. Saranno coinvolti tutti i partners del circuito: Snapshot con un set fotografico natalizio e dedicato ai bambini, Summertrade con la distribuzione di cioccolata calda e panettone, Guidare Pilotare metterà due vetture in esposizione e un istruttore sarà a disposizione per fornire informazioni su corsi di guida sicura e sportiva. I nuovi locali della Federazione Motociclistica Italiana, che ospitano il Centro tecnico Federale, saranno aperti e a disposizione per fornire informazioni su corsi di moto. A cura dei motoclub locali alcune iniziative: dalla promozione del Trofeo Minimoto Marco Simoncelli che si avvicina al decennale, all’esposizione delle minimoto storiche che idealmente rappresentano le radici della Riders’ Land fino alle più attuali. I Motoclub di Misano e Motoclub Pasolini di Rimini porteranno in circuito anche le moto storiche. Alle 17.30 ci sarà l’accensione dell’albero di Natale della MWC Square, con l’intervento del Sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni.