Pasquale D’Alessio presenta “Il suo annuncio, il tuo tempo” raccolta di poesie

Domenica 5 dicembre alle ore 16.30 alla sala conferenze del Centro della Pesa l’autore Pasquale D’Alessio presenterà la sua ultima raccolta di poesie Il suo annuncio, il tuo tempo. Interverranno il poeta Davide Rondoni, l’artista Roberto De Grandis e il musicista Giulio Zannoli. Il suo annuncio, il Tuo tempo, è il settimo libro di poesie di Pasquale D’Alessio. Editore Capire Edizioni, nella collana CartaCanta. Nella quarta di copertina, il curatore della collana, Davide Rondoni, scrive: Pasquale D’Alessio, poeta di cui ho sempre ammirato la grazia e l’eleganza profonda, dal tratto partenopeo ed europeo, in questo libro tocca un vertice. In una situazione di apertura verso l’ignoto, tra memoria e decifrazione di segni, il poeta rivive il grande passaggio della sua vita, là dove amore e morte si sono toccati. E dove tutto diventa annuncio. […] Un libro dove struggenti sono infatti i particolari, visitati dall’annuncio, fermati in versi aerei e commoventi, procedendo di sospensione in sospensione. Dando così il senso non solo di una maturità stilistica rara nella poesia italiana contemporanea, ma anche di un atletismo dello spirito che chiama e provoca il lettore a una speciale partecipazione.?