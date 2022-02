Passeggiare di Carnevale alla scoperta dei luoghi più misteriosi del centro storico con “Rimini Incredibile”

Il carnevale può essere anche l’occasione per scoprire in maniera inedita la città. Sabato 26 febbraio alle ore 15:30, VisitRimini la Destination Management Company del Comune di Rimini, organizza una visita guidata per famiglie alla scoperta della città dal titolo Rimini Incredibile! Una passeggiata alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini, da vivere vestiti in maschera (12 euro adulti, 8 euro bambini dai 6 ai 14 anni. Info e prenotazioni: www.visitrimini.com