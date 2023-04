Una passeggiata speciale, il canile organizza un pomeriggio in compagnia degli ospiti pelosi della struttura

Nel fine settimana della città, appuntamento per tutti i "pet lovers". Il Canile comunale Stefano Cerni, infatti, in collaborazione con Be Kind Rimini ha organizzato nel pomeriggio di domenica 16 aprile alle ore 16:30 (ritrovo: Fontana dei Quattro Cavalli) una "Passeggiata a 4 zampe": un'iniziativa organizzata con l'intento di permettere alle cittadine e ai cittadini di conoscere e di avere informazioni sulle storie di vita e sui percorsi di adozione degli ospiti pelosi della struttura di San Salvatore.

Per l’occasione, infatti, gli operatori e istruttori cinofili del canile di Rimini saranno a disposizione dei partecipanti per fornire loro maggiori dettagli sul passato degli amici a quattro zampe e sulle numerose attività svolte quotidianamente all’interno del Cerni.